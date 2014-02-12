《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *港中旅集团 200 50 9 2/13簿记建档 建设银行 AAA 2/14 2/17 北京银行 ======================================================================================== *中国交建 150 30 6 2/13簿记建档 建设银行 AAA 2/14 2/17 光大银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国泰君安证券 120 35 3 2/17招标 建设银行 AAA 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= *方正证券 52 18 3 2/17招标 建设银行 AA+ 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= *梅花集团 20 10 12 2/17簿记建档 兴业银行 AA 2/18 2/19 招商银行 ======================================================================================= *东营方圆 13 6 12 2/17簿记建档 中国银行 AA- 2/19 2/20 有色金属 ======================================================================================= 中信证券 242 50 3 2/13招标 农业银行 AAA 2/14 2/17 中国银行等 ======================================================================================= 广发证券 130 15 3 2/13招标 建设银行 AAA 2/14 2/17 农业银行等 ======================================================================================= 中电投贵州 10 5 12 2/13簿记建档 光大银行 AA+ 2/14 2/17 金元集团 农业银行 ======================================================================================= 富通集团 10 5 12 2/13簿记建档 民生银行 AA 2/14 2/17 工商银行 ======================================================================================= 宏图高科 6 3 12 2/13簿记建档 中国银行 AA 2/14 2/17 ======================================================================================= 天津航空 9 5 12 2/13簿记建档 北京银行 AA 2/14 2/17 国开行 ======================================================================================= 浙江省手工业 6 3 12 2/13簿记建档 光大银行 AA 2/14 2/17 合作社联合社 ======================================================================================= 兴源轮胎集团 12 6 12 2/13簿记建档 中国银行 AA- 2/14 2/17 ======================================================================================= 内蒙古蒙西水泥 7 4 12 2/13簿记建档 中国银行 AA- 2/17 2/18 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 2/13簿记建档 工商银行 AA- 2/17 2/18 集团 ======================================================================================= 招商证券 93 18 3 2/14招标 建设银行 AAA 2/17 2/18 农业银行等 ======================================================================================= 南方水泥 30 15 12 2/14簿记建档 建设银行 AA+ 2/17 2/18 上海银行 ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 5 12 2/14簿记建档 建设银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 西王集团 5 5 12 2/14簿记建档 交通银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 武汉国资经营 18 5 12 2/17簿记建档 中信银行 AA+ 2/19 2/20 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *北京控股集团 120 20 5 2/17簿记建档 中金公司 AAA 2/19 2/20 北京银行 ======================================================================================= *浙江能源集团 30 30 5 2/19簿记建档 交通银行 AAA 2/20 2/21 兴业银行 ======================================================================================= *山东金茂纺织 10 10 5 2/19簿记建档 浦发银行 AA 2/21 2/24 化工集团 ======================================================================================= 中国建筑 20 2 3 2/12-2/13簿记 工商银行 AA+ 2/14 2/17 第三工程局 农业银行 ======================================================================================= 重庆机电控股 10 3 3 2/13簿记建档 工商银行 AA 2/14 2/17 集团 ======================================================================================= 福建电子集团 8.5 4.5 5 2/14簿记建档 兴业银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 宁波港 20 1 3 2/14簿记建档 建设银行 AAA 2/17 2/18 中国银行 ======================================================================================= 海亮集团公司 20 10 3 2/17簿记建档 民生银行 AA 2/18 2/19 ======================================================================================= 内蒙古北方 10 0.3 3 2/17簿记建档 招商银行 AA 2/18 2/19 重工业集团 ======================================================================================= 新疆新鑫矿业 20 5 3 2/18簿记建档 交通银行 AA 2/19 2/20 ======================================================================================= 株洲国资投资 20 5 3 2/18簿记建档 光大银行 AA 2/19 2/20 控股集团 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 *推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。