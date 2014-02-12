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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 17:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月12日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
========================================================================================
*港中旅集团    200        50    9   2/13簿记建档    建设银行     AAA    2/14     2/17
                                                    北京银行
========================================================================================
*中国交建      150        30    6   2/13簿记建档    建设银行     AAA    2/14     2/17
                                 光大银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*国泰君安证券 120      35        3    2/17招标      建设银行    AAA      2/18    2/19
                                                    交通银行等                                  
    
=======================================================================================
*方正证券      52      18        3    2/17招标      建设银行     AA+     2/18    2/19
                                         交通银行等                                  
    
=======================================================================================
*梅花集团      20      10       12   2/17簿记建档   兴业银行     AA      2/18    2/19
                                         招商银行
=======================================================================================
*东营方圆      13       6       12   2/17簿记建档   中国银行     AA-     2/19    2/20
有色金属
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中信证券      242      50        3    2/13招标      农业银行    AAA      2/14    2/17
                                 中国银行等                                  
    
======================================================================================= 
广发证券      130      15        3    2/13招标      建设银行    AAA      2/14    2/17
                                         农业银行等                                  
    
=======================================================================================
中电投贵州     10       5       12   2/13簿记建档   光大银行     AA+     2/14    2/17
金元集团                                            农业银行     
======================================================================================= 
富通集团       10       5       12   2/13簿记建档   民生银行     AA      2/14    2/17
                                                    工商银行
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宏图高科        6       3       12   2/13簿记建档   中国银行     AA      2/14    2/17
                                         
=======================================================================================    
天津航空        9       5       12   2/13簿记建档   北京银行     AA      2/14    2/17
                                                    国开行
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浙江省手工业    6       3       12   2/13簿记建档   光大银行     AA      2/14    2/17
合作社联合社
=======================================================================================         
 
兴源轮胎集团   12       6       12   2/13簿记建档   中国银行     AA-     2/14    2/17
======================================================================================= 
内蒙古蒙西水泥  7       4       12   2/13簿记建档   中国银行     AA-     2/17    2/18
======================================================================================= 
浙江大东南      8       4       12   2/13簿记建档   工商银行     AA-     2/17    2/18
集团
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招商证券       93      18        3    2/14招标      建设银行    AAA      2/17    2/18
                                         农业银行等                                  
    
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南方水泥       30      15       12   2/14簿记建档   建设银行     AA+     2/17    2/18
                                                    上海银行
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山东玉皇化工    9       5       12   2/14簿记建档   建设银行     AA      2/17    2/18
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西王集团        5       5       12   2/14簿记建档   交通银行     AA      2/17    2/18
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武汉国资经营   18       5       12   2/17簿记建档   中信银行     AA+     2/19    2/20
=======================================================================================         
                            
     
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*北京控股集团 120       20     5    2/17簿记建档    中金公司   AAA       2/19     2/20
                                                    北京银行
=======================================================================================  
*浙江能源集团 30        30     5    2/19簿记建档    交通银行   AAA       2/20     2/21
                                                    兴业银行
=======================================================================================  
*山东金茂纺织 10        10     5    2/19簿记建档    浦发银行    AA       2/21     2/24
化工集团
=======================================================================================  
中国建筑      20         2     3    2/12-2/13簿记   工商银行    AA+      2/14     2/17
第三工程局                                          农业银行    
=======================================================================================
重庆机电控股  10         3     3    2/13簿记建档    工商银行    AA       2/14     2/17
集团    
=======================================================================================
福建电子集团   8.5       4.5   5    2/14簿记建档    兴业银行    AA       2/17     2/18
======================================================================================= 
宁波港        20         1     3    2/14簿记建档    建设银行   AAA       2/17     2/18
                                         中国银行
=======================================================================================
海亮集团公司  20        10     3    2/17簿记建档    民生银行    AA       2/18     2/19

=======================================================================================  
内蒙古北方    10         0.3   3    2/17簿记建档    招商银行    AA       2/18     2/19
重工业集团
=======================================================================================
新疆新鑫矿业  20         5     3    2/18簿记建档    交通银行    AA       2/19     2/20
                                         
=======================================================================================  
株洲国资投资  20         5     3    2/18簿记建档    光大银行    AA       2/19     2/20
控股集团
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浙江海天建设   4.5       4     3    *推迟发行       工商银行    AA-       --       --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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