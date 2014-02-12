《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月12日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *港中旅集团 200 50 9 2/13簿记建档 建设银行 AAA 2/14 2/17 北京银行 ======================================================================================== *中国交建 150 30 6 2/13簿记建档 建设银行 AAA 2/14 2/17 光大银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国泰君安证券 120 35 3 2/17招标 建设银行 AAA 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= *方正证券 52 18 3 2/17招标 建设银行 AA+ 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= *梅花集团 20 10 12 2/17簿记建档 兴业银行 AA 2/18 2/19 招商银行 ======================================================================================= *东营方圆 13 6 12 2/17簿记建档 中国银行 AA- 2/19 2/20 有色金属 ======================================================================================= 中信证券 242 50 3 2/13招标 农业银行 AAA 2/14 2/17 中国银行等 ======================================================================================= 广发证券 130 15 3 2/13招标 建设银行 AAA 2/14 2/17 农业银行等 ======================================================================================= 中电投贵州 10 5 12 2/13簿记建档 光大银行 AA+ 2/14 2/17 金元集团 农业银行 ======================================================================================= 富通集团 10 5 12 2/13簿记建档 民生银行 AA 2/14 2/17 工商银行 ======================================================================================= 宏图高科 6 3 12 2/13簿记建档 中国银行 AA 2/14 2/17 ======================================================================================= 天津航空 9 5 12 2/13簿记建档 北京银行 AA 2/14 2/17 国开行 ======================================================================================= 浙江省手工业 6 3 12 2/13簿记建档 光大银行 AA 2/14 2/17 合作社联合社 ======================================================================================= 兴源轮胎集团 12 6 12 2/13簿记建档 中国银行 AA- 2/14 2/17 ======================================================================================= 内蒙古蒙西水泥 7 4 12 2/13簿记建档 中国银行 AA- 2/17 2/18 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 2/13簿记建档 工商银行 AA- 2/17 2/18 集团 ======================================================================================= 招商证券 93 18 3 2/14招标 建设银行 AAA 2/17 2/18 农业银行等 ======================================================================================= 南方水泥 30 15 12 2/14簿记建档 建设银行 AA+ 2/17 2/18 上海银行 ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 5 12 2/14簿记建档 建设银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 西王集团 5 5 12 2/14簿记建档 交通银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 武汉国资经营 18 5 12 2/17簿记建档 中信银行 AA+ 2/19 2/20 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *北京控股集团 120 20 5 2/17簿记建档 中金公司 AAA 2/19 2/20 北京银行 ======================================================================================= *浙江能源集团 30 30 5 2/19簿记建档 交通银行 AAA 2/20 2/21 兴业银行 ======================================================================================= *山东金茂纺织 10 10 5 2/19簿记建档 浦发银行 AA 2/21 2/24 化工集团 ======================================================================================= 中国建筑 20 2 3 2/12-2/13簿记 工商银行 AA+ 2/14 2/17 第三工程局 农业银行 ======================================================================================= 重庆机电控股 10 3 3 2/13簿记建档 工商银行 AA 2/14 2/17 集团 ======================================================================================= 福建电子集团 8.5 4.5 5 2/14簿记建档 兴业银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 宁波港 20 1 3 2/14簿记建档 建设银行 AAA 2/17 2/18 中国银行 ======================================================================================= 海亮集团公司 20 10 3 2/17簿记建档 民生银行 AA 2/18 2/19 ======================================================================================= 内蒙古北方 10 0.3 3 2/17簿记建档 招商银行 AA 2/18 2/19 重工业集团 ======================================================================================= 新疆新鑫矿业 20 5 3 2/18簿记建档 交通银行 AA 2/19 2/20 ======================================================================================= 株洲国资投资 20 5 3 2/18簿记建档 光大银行 AA 2/19 2/20 控股集团 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 *推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)