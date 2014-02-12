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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 17:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)   
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*潍坊滨城投资   8       7   2/13簿记建档  利率上限9.30%    AA-     2/14-2/18 国泰君安证券   
开发有限公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/潍坊东兴建设发展有限公司提供担保)  
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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