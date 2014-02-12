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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 15:14 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走势迟滞

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* 美元/日圆仍然持于102.50。

* IMF称日本央行暂时无需扩大量化宽松。日本央行总裁黑田东彦称若出现风险，调整政策不会迟疑。上述言论都未在市场掀起波澜。

* 美元/日圆的波动区间介于102.42-69，卖单集结在103.00下方，上方设有停止单。

* 买单在102.00前方并一路向下排开，下方也混有一些停止单。

* 除了在102.50的期权将到期外，102.80和103.00有更多的期权到期。（完）

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