台湾货币市场：2月13日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
路透台北2月13日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,937亿台币。
--公债还本付息42.25亿，包括90甲2期13息30亿及101甲4期2息12.25亿
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 2兆6,942.75亿台币：(单位：亿台币)
02/14 895.00
02/17 3,192.70
02/18 881.50
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
02/24 3,948.80
02/25 1,002.25
02/26 2,288.20
02/27 2,167.30
02/28 2,492.50
03/03 2,495.00
--公债还本付息115.6630675亿台币
02/14 96甲2期7息 7.98006亿
02/14 97甲2期6息 15.00亿
02/16 98甲2期5息 12.75亿
02/18 92甲3期11息 16.25亿
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/14：发行103/4期五年公债，金额400亿台币。
--2/17：发行364天期存单，预计金额1,200亿台币，14日标售。
--2/24：发行两年期存单，预计金额100亿台币，21日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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