版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 15:24 BJT

表格：外资在韩国股市卖超223亿韩元

路透首尔2月12日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超223亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

2月12日 -22.3 63.2 -37.7

2月11日 81.9 -57.6 -31.4

2月10日 -141.1 112.6 23.8

2月 7日 162.4 -28.5 -132.4

2月 6日 -114.4 190.7 -68.2

2月 5日 -280.9 234.0 44.3

2月 4日 -655.4 261.8 360.9

2月 3日 -406.4 205.2 202.1

1月29日 21.0 180.5 -206.7

1月28日 -310.1 289.2 14.5

1月27日 -524.5 528.2 -2.1

1月24日 -142.0 -77.6 207.4

1月23日 -161.3 -38.8 199.4

1月22日 15.8 49.8 -75.0

1月21日 -10.2 59.2 -54.7

---------------------------------------------

本月以来 -1,376.3 981.4 361.3

---------------------------------------------

今年以来 -3,027.1 1,056.5 1,753.3

---------------------------------------------(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐