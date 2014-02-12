表格：外资在韩国股市卖超223亿韩元

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透首尔2月12日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超223亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月12日 -22.3 63.2 -37.7
2月11日 81.9 -57.6 -31.4
2月10日 -141.1 112.6 23.8
2月 7日 162.4 -28.5 -132.4
2月 6日 -114.4 190.7 -68.2
2月 5日 -280.9 234.0 44.3
2月 4日 -655.4 261.8 360.9
2月 3日 -406.4 205.2 202.1
1月29日 21.0 180.5 -206.7
1月28日 -310.1 289.2 14.5
1月27日 -524.5 528.2 -2.1
1月24日 -142.0 -77.6 207.4
1月23日 -161.3 -38.8 199.4
1月22日 15.8 49.8 -75.0
1月21日 -10.2 59.2 -54.7
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本月以来 -1,376.3 981.4 361.3
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今年以来 -3,027.1 1,056.5 1,753.3
---------------------------------------------(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。