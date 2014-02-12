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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 15:34 BJT

全球金市：现货金在股市上扬下回落，叶伦国会证词遏制跌势

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价格 变动 涨跌%

现货金 1287 -4.46 -0.35

现货银 20.13 -0.1 -0.49

现货铂金 1386.25 5.35 0.39

现货钯金 717.3 2.4 0.34

COMEX期金 1286.9 -2.9 -0.22

COMEX期银 20.155 0.002 0.01

汇率

欧元/美元 1.3641

美元指数 80.568

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/郑茵 审校 于春红)
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