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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 15:46 BJT

日本政经：安倍晋三称具体货币政策手段将由央行决定

路透东京2月12日 - 日本首相安倍晋三周三表示，采用哪些特定货币政策手段来确保2%的物价目标能够实现，这要由央行来决定。

安倍在国会表示，“日本央行已经表示，考虑到经济及物价出现的上档和下档风险，将做出必要的调整。我希望日本央行能采取恰当的政策决定。”（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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