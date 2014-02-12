《汇市简讯》欧元/美元买单在1.3625、1.36、1.3580和1.3550-60

0712GMT

* 欧元/美元卖单挂在1.3670-80和1.3690-00，停止单在上方

* 美元/日圆买单在102.00-10和101.80-90，卖单位于102.70、102.80和102.90

* 美元/瑞郎买单埋在0.8930和0.8900-10，卖单在0.9000、0.9030和 0.9070

* 欧元/日圆买单位于139.50和139.20-30，卖单在140.30和140.40-50

* 澳元/美元买单在0.9000-10、0.8980和0.8950，卖单在0.9070和0.9085

* 美元/加元买单挂在1.0970-80和1.0950，卖单在1.1030和1.1050-60。(完)

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