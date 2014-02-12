中国能源：成品油价格本次不作调整，因调价金额不足--发改委

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透北京2月12日 - 继成品油价格今年来连续两次下调后，中国国家发展和改革委员会周三称，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
刊登在发改委网站上的新闻稿指出，自1月24日国内成品油价格调整以来，国际市场油价高位震荡，按现行国内成品油价格机制测算，2月12日的前10个工作日平均价格与1月24日调价前10个工作日平均价格相比略有上涨，调价金额每吨不足50元人民币。
今年以来，中国发改委分别于1月11日和25日两次连续下调成品油价格。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。