中国能源：成品油价格本次不作调整，因调价金额不足--发改委

刊登在发改委网站上的新闻稿指出，自1月24日国内成品油价格调整以来，国际市场油价高位震荡，按现行国内成品油价格机制测算，2月12日的前10个工作日平均价格与1月24日调价前10个工作日平均价格相比略有上涨，调价金额每吨不足50元人民币。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)