美国个股：微软否认对中国相关搜寻结果进行全球性过滤

路透北京2月12日 - 微软 周三否认过滤中国以外用户使用Bing搜索引擎的搜寻结果，此前一个中国人权团体指称微软会过滤掉中国政府认为具政治敏感性的资料。

中国一个主张言论自由的团体GreatFire.org周二发表声明指出，，Bing会在英文及中文搜寻结果中过滤掉“达赖喇嘛”等关键字。

微软对此指控作出回应称，由于系统的一项错误，移除了中国以外用户的部分搜寻结果。

Bing的资深总监Stefan Weitz周三以电子邮件向路透发表声明指出，因为系统的一项错误，对部分搜寻引发错误的移除结果通知，但这些搜寻结果本身在中国以外地区并未遭到更改。

Weitz并未说明这项错误是否已解决，微软的北京主管拒绝进一步说明。

路透记者发现，从新加坡以中文搜寻“达赖喇嘛”时，Bing会去除一些出现在谷歌 搜寻结果的网站。以英文搜寻时，这两个搜寻引擎的结果则是差不多。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)