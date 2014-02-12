《中国新债预测》进出口行两期债定位料低于二级，但供给增加影响渐显

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 招标品种：进出口行三年增发/五年增发固息债
* 招标时间：周四(13日)14:00-15:00
* 招标金额：两个品种各为至多60亿元
* 预测区间：5.35%-5.50%；5.45%-5.56%
* 预测均值：5.42%；5.51%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透上海2月12日 - 中国进出口银行周四将招标增发两期固息债，含三年和五年期。路透调查显示，公开市场逆回购虽暂停，但对宽裕的资金面影响暂有限，加之现券表现相对坚挺，明日两期新债定位料仍低于二级市场水平，三年品种预测均值5.42%，五年债预测均值5.51%。
不过市场人士指出，尽管今日国债中标结果偏低，但投标倍数较此前明显降低，显示春节后随着新债供给增加，加之央行后续政策动向仍有不确定性，新债的热度较节前稍有降温，定位与二级市场间的差距也将逐步收敛。
“最近资金面还是比较宽松的，比二级市场略低吧，”华东一银行交易员称。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三、五期品种最新收益率分别为5.4141%和5.5413%。
财政部周三续招标发行的五年固息国债中标收益率稍低于预期；尽管央行公开市场昨日暂停逆回购操作，但未改资金宽裕大局，现券走势也随之现暖像，并推低本期债定位。
尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。
上述两期债是进出口行今年第六期和第七期金融债，为该行今年第二期和第三期增发品种，票面利率分别为5.44%和5.48%。
明日新债具体发行条款如下：
第6期 第7期
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发行(招标)上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
(2014年第二期增发) (2014年第三期增发)
招标时间 2月13日14:00-15:00
招标方式 单一价格(荷兰式) 单一价格(荷兰式)
缴款日/起息日 2月18日/2月10日 2月19日/1月28日
分销期 2月13日-2月18日 2月13日-2月19日
上市日 2月24日 2月25日
基本承销额 均无
发行手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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