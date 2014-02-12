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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 16:01 BJT

路透基点：远雄建设为青岛子公司寻求8亿元人民币境内贷款--RLPC

路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市的房地产开发商远雄建设事业股份有限公司为青岛子公司寻求8亿元人民币境内定期贷款。

这笔交易由南洋商业银行牵头，利率为中国人民银行基准利率的116%。

银行受邀以两个层级参贷：承贷1.5亿元或以上，获牵头行头衔，前端费140个基点；承贷1-1.49亿元，前端费100个基点。

贷款将分10次每半年等额偿还。

这笔贷款通过青岛深华房地产有限公司筹借，由远雄建设董事长提供担保，以青岛远雄国际广场作为质押。

筹得款项用于再融资。(完)
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