路透基点：远雄建设为青岛子公司寻求8亿元人民币境内贷款--RLPC

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市的房地产开发商远雄建设事业股份有限公司为青岛子公司寻求8亿元人民币境内定期贷款。
这笔交易由南洋商业银行牵头，利率为中国人民银行基准利率的116%。
银行受邀以两个层级参贷：承贷1.5亿元或以上，获牵头行头衔，前端费140个基点；承贷1-1.49亿元，前端费100个基点。
贷款将分10次每半年等额偿还。
这笔贷款通过青岛深华房地产有限公司筹借，由远雄建设董事长提供担保，以青岛远雄国际广场作为质押。
筹得款项用于再融资。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。