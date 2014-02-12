路透专访：法兴执行长认为欧盟禁止银行自营交易的计划将遭遇挫折

路透巴黎2月12日 - 法国兴业银行首席执行官弗雷德里克-乌代阿(Frederic Oudea)表示，如果今年的银行业检查显示该行业状况良好，那面欧盟执委会旨在禁止欧盟大型银行利用自身资金进行市场押注的努力将会遭受挫折。

这样的结果对于法国方面来说将是一种胜利。法方认为，欧洲银行业者已经从金融危机中汲取了教训，而如今应给予其监管空间，以便其与其他地区的同业相竞争，尤其是美国银行业者。

弗雷德里克-乌代阿在2014路透欧元区峰会上表示，本届欧盟执委会没有时间在任期结束前实施其提议的自营交易禁令，这件事情将成为下届欧盟执委会和欧洲议会的重点议程。

“我认为这不会是他们2015年的优先日程，尤其是资产质量检查计划(AQR)会安抚那些对银行业韧性担忧的政界和公众人士，”他说。

AQR是欧洲央行在11月承担新监管职能前要进行的一项更为广泛的银行业评估的一部分。

5月欧洲将选举产生新的欧洲议会，而目前由巴罗索担任主席的本届欧盟执委会也将在几个月后任期届满。

自营业务只占欧洲银行业收入的一小部分，但一些观察人士认为其属于风险较高的业务，加重了2008-09年的金融危机。(完)