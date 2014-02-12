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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 16:04 BJT

新兴汇市：韩元领涨亚币，中国强劲贸易数据和叶伦讲话都提振风险兴趣

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日圆 102.48 102.63 +0.15 +2.73 105.28

坡元 1.2645 1.2673 +0.22 -0.10 1.2632

台币 30.346 30.406 +0.20 -1.30 29.950

韩元 1062.35 1071.10 +0.82 -0.65 1055.40

泰铢 32.51 32.74 +0.71 +1.08 32.86

菲律宾披索 44.83 45.07 +0.54 -0.96 44.40

印尼卢比 12080.00 12140.00 +0.50 +0.66 12160.00

印度卢比 62.13 62.23 +0.16 -0.53 61.80

马币 3.3200 3.3265 +0.20 -1.34 3.2755

人民币 6.0619 6.0606 -0.02 -0.13 6.0539

(完)

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