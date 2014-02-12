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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 16:38 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体        规模         期限      票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  =============================================================================
 *农发行         至多50          3       周五招标     固息金融债     2/17-2/19
                 至多50          5                                   2/17-2/19
                 至多50          7                                   2/17-2/20
 *威海市商业银行    5            5     下周一招标     商业银行债     2/18-2/19
 *江苏金融租赁      1            3     下周一招标   非银行金融债     2/18-2/20  
  国开行           60            3       *5.4744%     固息增发债     2/12-2/13 
                   60            5       *5.5646% 
                   60            7       *5.6663%
                   60            1       *5.0041%
                   60           10       *5.7138%
                                       (参考收益率，分别为2014年第1-5期增发债)            
  进出口行         70            3        5.38%       固息金融债     1/27-2/14
                   50            2        5.2673%     固息金融债     1/27-2/17
  进出口行       至多60          3       周四招标     固息增发债     2/13-2/18
                 至多60          5                                   2/13-2/19
                            (分别为2014年第二和第三期的增发债) 
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
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