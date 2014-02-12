《中国金融债发行日程表》--2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *农发行 至多50 3 周五招标 固息金融债 2/17-2/19 至多50 5 2/17-2/19 至多50 7 2/17-2/20 *威海市商业银行 5 5 下周一招标 商业银行债 2/18-2/19 *江苏金融租赁 1 3 下周一招标 非银行金融债 2/18-2/20 国开行 60 3 *5.4744% 固息增发债 2/12-2/13 60 5 *5.5646% 60 7 *5.6663% 60 1 *5.0041% 60 10 *5.7138% (参考收益率，分别为2014年第1-5期增发债) 进出口行 70 3 5.38% 固息金融债 1/27-2/14 50 2 5.2673% 固息金融债 1/27-2/17 进出口行 至多60 3 周四招标 固息增发债 2/13-2/18 至多60 5 2/13-2/19 (分别为2014年第二和第三期的增发债) 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。