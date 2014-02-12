《中国金融债发行日程表》--2月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *农发行 至多50 3 周五招标 固息金融债 2/17-2/19 至多50 5 2/17-2/19 至多50 7 2/17-2/20 *威海市商业银行 5 5 下周一招标 商业银行债 2/18-2/19 *江苏金融租赁 1 3 下周一招标 非银行金融债 2/18-2/20 国开行 60 3 *5.4744% 固息增发债 2/12-2/13 60 5 *5.5646% 60 7 *5.6663% 60 1 *5.0041% 60 10 *5.7138% (参考收益率，分别为2014年第1-5期增发债) 进出口行 70 3 5.38% 固息金融债 1/27-2/14 50 2 5.2673% 固息金融债 1/27-2/17 进出口行 至多60 3 周四招标 固息增发债 2/13-2/18 至多60 5 2/13-2/19 (分别为2014年第二和第三期的增发债) 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)