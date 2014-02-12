中国债市：利率互换震荡整理，方向暂不明朗投资者观望为上

路透上海2月12日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三震荡整理。市场人士表示，场内流动性充裕，但资金价格维持高位盘整，投资者多感觉IRS后续方向暂不明朗，观望等待情绪占主导。

“今天波动不大，上下2-3个点(bp)，Repo 1Y现在大概在4.85%-4.86%附近。”上海一商业银行交易员称。

他指出，资金面宽松，但资金价格居高难下，IRS方向不明，机构交投情绪淡薄，“后面还是要看央行，如果公开市场连续暂停逆回购，资金紧起来的话，(IRS)可能会向上，相反，如果资金价格跌下来，IRS应该会向下突破。”

尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率 周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.8784/4.9875 4.7975/4.8875 4.8450/4.9350 4.8900/4.9850 4.8884/5.1609

上日 4.8780/4.9840 4.8280/4.9120 4.8780/4.9620 4.9240/5.0120 4.9250/5.1550

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变动 +0.0004/+0.0035 -0.0305/-0.0245 -0.0330/-0.0270 -0.0340/-0.0270 -0.0366/+0.0059

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。