中国债市：利率互换震荡整理，方向暂不明朗投资者观望为上

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海2月12日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三震荡整理。市场人士表示，场内流动性充裕，但资金价格维持高位盘整，投资者多感觉IRS后续方向暂不明朗，观望等待情绪占主导。
“今天波动不大，上下2-3个点(bp)，Repo 1Y现在大概在4.85%-4.86%附近。”上海一商业银行交易员称。
他指出，资金面宽松，但资金价格居高难下，IRS方向不明，机构交投情绪淡薄，“后面还是要看央行，如果公开市场连续暂停逆回购，资金紧起来的话，(IRS)可能会向上，相反，如果资金价格跌下来，IRS应该会向下突破。”
尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率 周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.8784/4.9875 4.7975/4.8875 4.8450/4.9350 4.8900/4.9850 4.8884/5.1609
上日 4.8780/4.9840 4.8280/4.9120 4.8780/4.9620 4.9240/5.0120 4.9250/5.1550
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变动 +0.0004/+0.0035 -0.0305/-0.0245 -0.0330/-0.0270 -0.0340/-0.0270 -0.0366/+0.0059
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。