中国期市：沪铜止跌企稳，受叶伦讲话及中国外贸意外强劲支撑

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透北京2月12日 - 上海期货交易所铜期价周三小幅收升，自昨日收盘创下的逾两个月 低位企稳回升，主因中国1月贸易数据实现“开门红”，以及美联储主席的讲话提供支撑， 但有色金属整体供应过剩的忧虑犹在。 分析师指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述显示经济前景乐观 ，且不会突然改变美国货币政策，对周期性较强的工业品期货的提振作用更为明显，令弱势 有色金属获得喘息时机。 上海期货交易所期铜主力1404合约 周三小幅收升0.14%至每吨50,650元人民币 ，周二该合约创下自去年12月3日以来最低收盘价。沪铝主力合约亦小幅收升，沪锌主力合 约虽小幅收跌，但跌幅较上日收窄。 “工业品没有延续昨日的大幅下跌，这些消息（中国贸易数据）是有一个好的影响，今 天看有色都有企稳的走势。当然金属市场更多还是受到叶伦讲话的提振，叶伦讲话会有更长 远的影响。”中粮期货工业品事业部总监梁丽娟称。 在她看来，长期来看，有色金属更多受供需影响，中国经济如果没有明显好转，有色价 格很难走强，这也是最重要的影响因素之一。 此外，如果中国为刺激经济而更多增加供给，将会造成更严峻的供应过剩，所以中国的 产业结构调整的难度很大，短期看有色金属价格很难有强势表现，因有效需求难以实质性提 升。 中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进 出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。 欲浏览相关图表，请点选中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/nyq76v 。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 50,650 0.14 213,778 黄金(au) 1406 253.10 0.46 177,818 螺纹钢 (rb) 1405 3,393 -0.41 1,382,352 橡胶 (ru) 1405 15,755 -0.32 214,394 大商所 豆粕 (m) 1405 3,429 1.27 1,463,198 豆油 (y) 1405 6,644 0.18 668,582 焦炭 (j) 1405 1,324 -0.38 205,314 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,514 0.02 600,320 棉花 (cf) 1405 20,015 -0.32 74,916 中金所 沪深300(if) 1403 2,287.8 0.32 41,396 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。