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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 16:31 BJT

中国期市：沪铜止跌企稳，受叶伦讲话及中国外贸意外强劲支撑

路透北京2月12日 - 上海期货交易所铜期价周三小幅收升，自昨日收盘创下的逾两个月
低位企稳回升，主因中国1月贸易数据实现“开门红”，以及美联储主席的讲话提供支撑，
但有色金属整体供应过剩的忧虑犹在。
    
    分析师指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述显示经济前景乐观
，且不会突然改变美国货币政策，对周期性较强的工业品期货的提振作用更为明显，令弱势
有色金属获得喘息时机。
    
    上海期货交易所期铜主力1404合约 周三小幅收升0.14%至每吨50,650元人民币
，周二该合约创下自去年12月3日以来最低收盘价。沪铝主力合约亦小幅收升，沪锌主力合
约虽小幅收跌，但跌幅较上日收窄。
  
    “工业品没有延续昨日的大幅下跌，这些消息（中国贸易数据）是有一个好的影响，今
天看有色都有企稳的走势。当然金属市场更多还是受到叶伦讲话的提振，叶伦讲话会有更长
远的影响。”中粮期货工业品事业部总监梁丽娟称。
    
    在她看来，长期来看，有色金属更多受供需影响，中国经济如果没有明显好转，有色价
格很难走强，这也是最重要的影响因素之一。
    
    此外，如果中国为刺激经济而更多增加供给，将会造成更严峻的供应过剩，所以中国的
产业结构调整的难度很大，短期看有色金属价格很难有强势表现，因有效需求难以实质性提
升。    
    
    中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进
出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。 
    
    欲浏览相关图表，请点选中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/nyq76v
。   
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                              
                                                            
   交易所  品种             合约      最新       涨跌幅%     持仓量(手)
   上期所  沪铜(cu)         1404       50,650        0.14        213,778 
           黄金(au)         1406       253.10        0.46        177,818 
           螺纹钢 (rb)      1405        3,393       -0.41      1,382,352 
           橡胶 (ru)        1405       15,755       -0.32        214,394 
   大商所  豆粕 (m)         1405        3,429        1.27      1,463,198 
           豆油 (y)         1405        6,644        0.18        668,582 
           焦炭 (j)         1405        1,324       -0.38        205,314 
   郑商所  白糖 (sr)        1405        4,514        0.02        600,320 
           棉花 (cf)        1405       20,015       -0.32         74,916 
   中金所  沪深300(if)      1403      2,287.8        0.32         41,396 
                                                            
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单
 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
    
    

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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