中国企业：一笔罕见的阿里巴巴股权交易显示其整体估值达1,280亿美元

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透北京2月12日 - 根据路透计算，一笔罕见的阿里巴巴集团 股份出售价格，对中国电商巨头阿里巴巴的整体估值约达1,280亿美元。
阿里巴巴预料今年稍晚进行首次公开发行(IPO)，可望成为2012年Facebook 上市案以来全球最大规模IPO，阿里巴巴的潜在市值以及其IPO进展倍受关注。
根据路透日前对八位分析师的调查，估计阿里巴巴市值约1,400亿美元，IPO规模料达150亿美元。
中国网络游戏公司巨人网络 周二表示，公司在阿里巴巴的一批持股，以约1.99亿美元的价格出售给老虎环球基金(Tiger Global)，但并未透露进一步细节。
巨人网络在2011年时，透过中国私募股权公司云锋基金买下一批5,000万美元的阿里巴巴股份；阿里巴巴董事局主席马云是云锋基金的共同创办人。
当时阿里巴巴的估值约为320亿美元，因为一个私募股权团队以16亿美元买下5%股权。
假设巨人网络的持股从2011年以来没有改变，则目前这批持股的价值是原始金额的约四倍，而阿里巴巴的身价则相应提高到1,280亿美元。
老虎环球基金亦持有阿里巴巴主要对手--京东的22.1%股权。(完)
(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。