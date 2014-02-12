投行观点：高盛调低恒生国企指数目标至12,000点，但维持增持建议

路透香港2月12日 - 投行高盛周三称，将恒生国企指数 目标下调至12,000点，较现水平约有20%上升空间，并维持对中国股票“增持”之建议。

高盛亚太区首席策略分析师慕天辉在记者会上称，恒生国企指数在过去三年回落近两成，现时估值合适但不是很低，未来的上升动力源自盈利增长。据该行预测，2015年的企业盈利增长为14%，因减少投资支出将带动利润率回升。

“我们降低指数目标，但对中国股票维持积极性的看法，因估值已跌接近历史低位，且盈利周期将见改善。”他说，经调整的恒生国指目标为12,000点，乃基于企业盈利增长所做出的估算。

高盛于去年12月设定2014年恒生国指目标为13,600点，大约有26%的回报；对恒生指数 目标设定为26,500点。

恒生国指周三收升1.42%，报9,996.76点，由年初至今累计跌7.6%。

慕天辉称，投资者应在上半年采取更加针对性的策略部署，而该行偏好全球周期性股份，并减少对利润敏感股份的仓位，增加欧洲股票的仓位。

近日恒生国指大涨，因市场憧憬于3月初全国人大会议之前，中国政府可能祭出更多利好部分领域营收的政策。

高盛中国首席策略分析师朱悦称，全国人大会议的焦点在于官方将公布今年经济增长目标（高盛估计大约在7.5%），政策方面只会依据三中全会给出的大方向进行细化，这些消息对于提振市场气氛有十分正面作用。

她并说，中国的结构性改革需要一段时间落实，期间可能会造成市场波动，因此高盛更注意周期性情况。该行估计今年中国国内生产总值（GDP）增长7.6%，外需健康，改革的进展有可能带来估值上调空间。

高盛看好几类行业，包括改革帮助提升获利空间的券商、铁路和医药，新经济行业如互联网和电子商业，以及受惠外部需求的行业等等。（完）