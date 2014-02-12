投行观点：高盛调低恒生国企指数目标至12,000点，但维持增持建议

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透香港2月12日 - 投行高盛周三称，将恒生国企指数 目标下调至12,000点，较现水平约有20%上升空间，并维持对中国股票“增持”之建议。
高盛亚太区首席策略分析师慕天辉在记者会上称，恒生国企指数在过去三年回落近两成，现时估值合适但不是很低，未来的上升动力源自盈利增长。据该行预测，2015年的企业盈利增长为14%，因减少投资支出将带动利润率回升。
“我们降低指数目标，但对中国股票维持积极性的看法，因估值已跌接近历史低位，且盈利周期将见改善。”他说，经调整的恒生国指目标为12,000点，乃基于企业盈利增长所做出的估算。
高盛于去年12月设定2014年恒生国指目标为13,600点，大约有26%的回报；对恒生指数 目标设定为26,500点。
恒生国指周三收升1.42%，报9,996.76点，由年初至今累计跌7.6%。
慕天辉称，投资者应在上半年采取更加针对性的策略部署，而该行偏好全球周期性股份，并减少对利润敏感股份的仓位，增加欧洲股票的仓位。
近日恒生国指大涨，因市场憧憬于3月初全国人大会议之前，中国政府可能祭出更多利好部分领域营收的政策。
高盛中国首席策略分析师朱悦称，全国人大会议的焦点在于官方将公布今年经济增长目标（高盛估计大约在7.5%），政策方面只会依据三中全会给出的大方向进行细化，这些消息对于提振市场气氛有十分正面作用。
她并说，中国的结构性改革需要一段时间落实，期间可能会造成市场波动，因此高盛更注意周期性情况。该行估计今年中国国内生产总值（GDP）增长7.6%，外需健康，改革的进展有可能带来估值上调空间。
高盛看好几类行业，包括改革帮助提升获利空间的券商、铁路和医药，新经济行业如互联网和电子商业，以及受惠外部需求的行业等等。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。