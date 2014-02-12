路透基点：巨人集团私有化贷款规模降至8-8.5亿美元--RLPC

路透伦敦2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在美国上市的中国网络游戏开发和运营商--巨人网络集团有限公司为退市计划进行杠杆收购融资，该案规模预计将在8-8.5亿美元左右，低于最初约10亿美元的目标。

消息人士称，此前巨人网络出售了一项投资，致使公司估值下降。

在周二的公开文件中，巨人网络宣布已签署协议，以约1.991亿美元的价格，将在云峰电子商务基金A LP和云峰电子商务基金B LP的全部有限合伙权益出售给Tiger Global Mauritius Fund。声明称交易预计在2月14日或之前完成。

消息人士称，至少有六家银行有意参与者这项8-8.5亿美元的融资。

有可能参与的银行包括法国巴黎银行、民生银行、东方汇理银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰控股、工银亚洲。消息称其中一些银行已经得到批准参与此项融资，其他的则在申请。

一位消息人士表示，贷款的文件工作和条款正在敲定，协议预计在3月初签署。

此项融资的毛杠杆率(债务/EBITDA之比)预计小于3.5倍，而净杠杆率可能略略高于3倍。之前预期是债务/EBITDA在4倍左右。

根据汤森路透数据，基于约71%的EBITDA利润率，巨人网络过去12个月的EBITDA是16.4亿元人民币。截至9月底，该公司账上现金约为37.1亿元人民币。

这项12月初宣布的收购中，巨人网络董事长史玉柱和霸菱亚洲投资基金出价每股11.75美元，收购尚未持有的巨人网络52.8%股权。

该出价对1月22日巨人网络收盘价有16%的溢价，对公司的估值在28.2亿美元左右。