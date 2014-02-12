路透基点：巨人集团私有化贷款规模降至8-8.5亿美元--RLPC

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透伦敦2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在美国上市的中国网络游戏开发和运营商--巨人网络集团有限公司为退市计划进行杠杆收购融资，该案规模预计将在8-8.5亿美元左右，低于最初约10亿美元的目标。
消息人士称，此前巨人网络出售了一项投资，致使公司估值下降。
在周二的公开文件中，巨人网络宣布已签署协议，以约1.991亿美元的价格，将在云峰电子商务基金A LP和云峰电子商务基金B LP的全部有限合伙权益出售给Tiger Global Mauritius Fund。声明称交易预计在2月14日或之前完成。
消息人士称，至少有六家银行有意参与者这项8-8.5亿美元的融资。
有可能参与的银行包括法国巴黎银行、民生银行、东方汇理银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰控股、工银亚洲。消息称其中一些银行已经得到批准参与此项融资，其他的则在申请。
一位消息人士表示，贷款的文件工作和条款正在敲定，协议预计在3月初签署。
此项融资的毛杠杆率(债务/EBITDA之比)预计小于3.5倍，而净杠杆率可能略略高于3倍。之前预期是债务/EBITDA在4倍左右。
根据汤森路透数据，基于约71%的EBITDA利润率，巨人网络过去12个月的EBITDA是16.4亿元人民币。截至9月底，该公司账上现金约为37.1亿元人民币。
这项12月初宣布的收购中，巨人网络董事长史玉柱和霸菱亚洲投资基金出价每股11.75美元，收购尚未持有的巨人网络52.8%股权。
该出价对1月22日巨人网络收盘价有16%的溢价，对公司的估值在28.2亿美元左右。
尽管融资规模减少，这仍是继年初分众传媒的37亿美元杠杆收购后，中国在美上市公司规模最大的一次私有化计划。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。