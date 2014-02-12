亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高位后走低，受累于沪胶疲软

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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日本股市日经指数攀升至一周半高点，此前中国公布的贸易数据表现强劲，提振投资者的风险偏好，而且新任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示不会改变政策。
但美元兑日圆午后走软且上海期胶下跌，均打压TOCOM期胶价格。
上海期交所主力期胶5月合约 下跌50元人民币至每吨15,755元。
“橡胶市场在过去两日迅速反弹，在触及230日圆水准后明显失去动能，”Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida表示。
“但基本面似乎在改善，因中国增加橡胶进口，且美国经济出现利好迹象。指标期胶可能测试250日圆，在未来几周可能上探270日圆，”Yoshida称。
新加坡商品交易所3月合约 最新报每公斤194.00美分，下跌0.50美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王翔琼；审校 石冠兰/白云)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。