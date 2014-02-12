亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高位后走低，受累于沪胶疲软

日本股市日经指数攀升至一周半高点，此前中国公布的贸易数据表现强劲，提振投资者的风险偏好，而且新任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示不会改变政策。

但美元兑日圆午后走软且上海期胶下跌，均打压TOCOM期胶价格。

上海期交所主力期胶5月合约 下跌50元人民币至每吨15,755元。

“橡胶市场在过去两日迅速反弹，在触及230日圆水准后明显失去动能，”Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida表示。

“但基本面似乎在改善，因中国增加橡胶进口，且美国经济出现利好迹象。指标期胶可能测试250日圆，在未来几周可能上探270日圆，”Yoshida称。

新加坡商品交易所3月合约 最新报每公斤194.00美分，下跌0.50美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王翔琼；审校 石冠兰/白云)