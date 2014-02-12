更新版 1-中国汇市：人民币即期窄幅盘整后收贬，超预期贸易数据影响甚微

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 即期小幅收贬，全天窄幅盘整 * 贸易数据超预期的影响甚微 * 短期继续盘整可能性大 * 需要关注中间价和购汇需求情况 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期 周三略收贬，显示中国1月超预期的贸易数据影响甚微 ，汇市整体上仍维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，外汇供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大 ，但需关注中间价和购汇需求情况。 交易人士称，因人民币中间价小幅贬值，尽管贸易数据强劲出炉一度引出市场结汇盘，但中资行购汇盘随 后稳定住市场，且整体市场在春节后净结汇盘力量减弱很多，全天人民币最终以小幅贬值结尾，显示央行中间 价的走向仍是市场最强的参考坐标。 一股份行交易主管认为，从历史数据来看，受季节因素影响2、3月份的一般贸易出现逆差可能性较大。这 有可能意味着近期客盘购汇有所增长，净结汇减小并减轻人民币升值压力。 “短期内无论从历史经验、中间价、市况和贸易方面的供需来看，即期出现大幅波动的可能性都不大，不 过也需要对中间价和企业购汇的变化情况加以关注。”股份行交易主管称。 上述交易主管并认为，美联储新任主席叶伦的政策方向与伯南克没有变化，退出QE事件对于新兴市场的影 响正在减小，对人民币汇率的影响更加有限。 巴克莱研究报告指出，1月贸易顺差持续扩大，意味着人民币年内料继续小幅升值，因月度贸易顺差扩大 自2012年11月以来的第二高位，意味着人民币有进一步升值的压力，且CNH年内已经升值0.27%。 巴克莱报告并预计人民币汇率2014年将温和升值，到年底升值至5.95元。 不过联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+攵)认为，美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧 缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后。在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬 值可能性更大一些。 中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元，均 明显优于市场预期，与当月人民币所面临的升值压力相符。 全球汇市，经济成长相关的澳元和新西兰元触及一个月高位，因中国贸易数据缓解对该国经济成长的担忧 ，支撑较高风险的资产需求。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币 的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0624 6.0606 -0.03% 中间价 6.1078 6.1069 -0.01% 成交额 193亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.0603 6.0635 2014年来即期升贬值幅度 -0.14% 1年期美元/人民币掉期升水 235 离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日 1年期NDF 6.1083/17 6.111 CNH即期 6.0365/95 6.0347 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区 间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。