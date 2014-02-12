更新版 1-中国汇市：人民币即期窄幅盘整后收贬，超预期贸易数据影响甚微

* 即期小幅收贬，全天窄幅盘整 * 贸易数据超预期的影响甚微 * 短期继续盘整可能性大 * 需要关注中间价和购汇需求情况 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期 周三略收贬，显示中国1月超预期的贸易数据影响甚微 ，汇市整体上仍维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，外汇供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大 ，但需关注中间价和购汇需求情况。 交易人士称，因人民币中间价小幅贬值，尽管贸易数据强劲出炉一度引出市场结汇盘，但中资行购汇盘随 后稳定住市场，且整体市场在春节后净结汇盘力量减弱很多，全天人民币最终以小幅贬值结尾，显示央行中间 价的走向仍是市场最强的参考坐标。 一股份行交易主管认为，从历史数据来看，受季节因素影响2、3月份的一般贸易出现逆差可能性较大。这 有可能意味着近期客盘购汇有所增长，净结汇减小并减轻人民币升值压力。 “短期内无论从历史经验、中间价、市况和贸易方面的供需来看，即期出现大幅波动的可能性都不大，不 过也需要对中间价和企业购汇的变化情况加以关注。”股份行交易主管称。 上述交易主管并认为，美联储新任主席叶伦的政策方向与伯南克没有变化，退出QE事件对于新兴市场的影 响正在减小，对人民币汇率的影响更加有限。 巴克莱研究报告指出，1月贸易顺差持续扩大，意味着人民币年内料继续小幅升值，因月度贸易顺差扩大 自2012年11月以来的第二高位，意味着人民币有进一步升值的压力，且CNH年内已经升值0.27%。 巴克莱报告并预计人民币汇率2014年将温和升值，到年底升值至5.95元。 不过联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+攵)认为，美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧 缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后。在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬 值可能性更大一些。 中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元，均 明显优于市场预期，与当月人民币所面临的升值压力相符。 全球汇市，经济成长相关的澳元和新西兰元触及一个月高位，因中国贸易数据缓解对该国经济成长的担忧 ，支撑较高风险的资产需求。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币 的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0624 6.0606 -0.03% 中间价 6.1078 6.1069 -0.01% 成交额 193亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.0603 6.0635 2014年来即期升贬值幅度 -0.14% 1年期美元/人民币掉期升水 235 离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日 1年期NDF 6.1083/17 6.111 CNH即期 6.0365/95 6.0347 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区 间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)