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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 17:28 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期窄幅盘整后收贬，超预期贸易数据影响甚微

* 即期小幅收贬，全天窄幅盘整
    * 贸易数据超预期的影响甚微
    * 短期继续盘整可能性大
    * 需要关注中间价和购汇需求情况

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期 周三略收贬，显示中国1月超预期的贸易数据影响甚微
，汇市整体上仍维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，外汇供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大
，但需关注中间价和购汇需求情况。

    交易人士称，因人民币中间价小幅贬值，尽管贸易数据强劲出炉一度引出市场结汇盘，但中资行购汇盘随
后稳定住市场，且整体市场在春节后净结汇盘力量减弱很多，全天人民币最终以小幅贬值结尾，显示央行中间
价的走向仍是市场最强的参考坐标。   
    
    一股份行交易主管认为，从历史数据来看，受季节因素影响2、3月份的一般贸易出现逆差可能性较大。这
有可能意味着近期客盘购汇有所增长，净结汇减小并减轻人民币升值压力。
    
    “短期内无论从历史经验、中间价、市况和贸易方面的供需来看，即期出现大幅波动的可能性都不大，不
过也需要对中间价和企业购汇的变化情况加以关注。”股份行交易主管称。
    
    上述交易主管并认为，美联储新任主席叶伦的政策方向与伯南克没有变化，退出QE事件对于新兴市场的影
响正在减小，对人民币汇率的影响更加有限。
    
    巴克莱研究报告指出，1月贸易顺差持续扩大，意味着人民币年内料继续小幅升值，因月度贸易顺差扩大
自2012年11月以来的第二高位，意味着人民币有进一步升值的压力，且CNH年内已经升值0.27%。
    
    巴克莱报告并预计人民币汇率2014年将温和升值，到年底升值至5.95元。
    
    不过联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+攵)认为，美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧
缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后。在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬
值可能性更大一些。
    
    中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元，均
明显优于市场预期，与当月人民币所面临的升值压力相符。 
        
    全球汇市，经济成长相关的澳元和新西兰元触及一个月高位，因中国贸易数据缓解对该国经济成长的担忧
，支撑较高风险的资产需求。 
     
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸市场人民币
 的主要报价：    
                                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                               今日             上日         升贬
                    即期成交价格                  6.0624            6.0606       -0.03%
                          中间价                  6.1078            6.1069       -0.01%
                    成交额                       193亿美元                          
                                                                                    
                  日内相对于中间价最大波幅    0.78% (上限±1%)       日高         日低
                        日内波动幅度(pips)           32             6.0603       6.0635 
                    2014年来即期升贬值幅度         -0.14%                                 
      1年期美元/人民币掉期升水                      235                             
                                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间17:13                       今日              上日          
                     1年期NDF                    6.1083/17           6.111          
                             CNH即期             6.0365/95          6.0347          
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区
间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)
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