台湾汇市：台币随韩元收创三周高位，受益叶伦言论和中国出口数据

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 台币随韩元等亚洲货币走强，创三周收盘高位 * 外资在台股转为买超，汇入力道偏强 * 台币实质交易区间看在30.250-30.330 路透台北2月12日 - 台币兑美元 周三收高6分，创三周收盘高位。交易员称， 受益于美联储主席叶伦言论和中国出口数据提振，台币随韩元等亚洲货币走强，现货成交量 扩增，海外美元NDF折价幅度也放大。 汇银人士指出，外资今日有进有出，但汇入的力道较大，再加上出口商也在30.32-30.3 3抛汇，使得午后台币走势偏强。然而相对韩元近期的强势表现，台币脚步显得蹒跚。短线 除非外资有大进大出，否则台币仍不脱区间盘整走势，明日实质交易区间看在30.250-30.33 0。 “外资下午卖(美元)得比较凶，中国出口不错。”一位本地大型银行交易员说。 受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双 位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对 外贸前景仍不能太过于乐观。 另一本地银行交易主管则称，感觉今日外资有进有出，连央行也在区间操作。进口商在 30.28买进美元、出口商则在30.33卖汇，整体而言，台币仍缺乏方向感。 汇银人士认为，今日韩元升至近四周高位，若以过去韩元与台币的走势对比，其实台币 目前相对应的位置应该要升破30.00价位，甚至进一步来到29.60-29.70。 “感觉老大(央行)希望在区间盘，所以大家都作区间啰。”一银行交易主管说。 今日台币实质交易区间主要在30.280-30.330，上日在30.299-30.338。台币前波收盘高 位是在1月22日的30.320。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩 大；一个月远汇报价 尾盘报30.220/30.230，上日纽约盘收在30.255。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超26.65亿台币，此前连六日卖超 达918.79亿；上交易日修正后为卖超2.16亿台币。 韩元周三触及近一个月高点，在亚洲新兴市场货币中领涨，得益于中国贸易数据强劲， 以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述显示经济前景乐观，这都刺激了 投资者风险买兴。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：欧元区12月工业生産;美国1月联邦预算;美国圣路易斯联储总裁布拉德在纽约就 经济前景发表演说。 周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金 人数;美国1月零售销售;美国12月企业库存;韩国央行利率决议;美联储主席叶伦在参议院金 融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。 周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元 区12月贸易收支;美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.346 30.406 30.280-30.406 30.406 7.31 6.46 元太外汇经纪公司 30.345 30.402 30.282-30.402 30.402 3.815 2.26 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.195/-0.170 -0.155/-0.130 (完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。