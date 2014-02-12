台湾汇市：台币随韩元收创三周高位，受益叶伦言论和中国出口数据

* 台币随韩元等亚洲货币走强，创三周收盘高位 * 外资在台股转为买超，汇入力道偏强 * 台币实质交易区间看在30.250-30.330 路透台北2月12日 - 台币兑美元 周三收高6分，创三周收盘高位。交易员称， 受益于美联储主席叶伦言论和中国出口数据提振，台币随韩元等亚洲货币走强，现货成交量 扩增，海外美元NDF折价幅度也放大。 汇银人士指出，外资今日有进有出，但汇入的力道较大，再加上出口商也在30.32-30.3 3抛汇，使得午后台币走势偏强。然而相对韩元近期的强势表现，台币脚步显得蹒跚。短线 除非外资有大进大出，否则台币仍不脱区间盘整走势，明日实质交易区间看在30.250-30.33 0。 “外资下午卖(美元)得比较凶，中国出口不错。”一位本地大型银行交易员说。 受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双 位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对 外贸前景仍不能太过于乐观。 另一本地银行交易主管则称，感觉今日外资有进有出，连央行也在区间操作。进口商在 30.28买进美元、出口商则在30.33卖汇，整体而言，台币仍缺乏方向感。 汇银人士认为，今日韩元升至近四周高位，若以过去韩元与台币的走势对比，其实台币 目前相对应的位置应该要升破30.00价位，甚至进一步来到29.60-29.70。 “感觉老大(央行)希望在区间盘，所以大家都作区间啰。”一银行交易主管说。 今日台币实质交易区间主要在30.280-30.330，上日在30.299-30.338。台币前波收盘高 位是在1月22日的30.320。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩 大；一个月远汇报价 尾盘报30.220/30.230，上日纽约盘收在30.255。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超26.65亿台币，此前连六日卖超 达918.79亿；上交易日修正后为卖超2.16亿台币。 韩元周三触及近一个月高点，在亚洲新兴市场货币中领涨，得益于中国贸易数据强劲， 以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述显示经济前景乐观，这都刺激了 投资者风险买兴。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：欧元区12月工业生産;美国1月联邦预算;美国圣路易斯联储总裁布拉德在纽约就 经济前景发表演说。 周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金 人数;美国1月零售销售;美国12月企业库存;韩国央行利率决议;美联储主席叶伦在参议院金 融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。 周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元 区12月贸易收支;美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.346 30.406 30.280-30.406 30.406 7.31 6.46 元太外汇经纪公司 30.345 30.402 30.282-30.402 30.402 3.815 2.26 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.195/-0.170 -0.155/-0.130 (完)