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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 17:00 BJT

台湾汇市：台币随韩元收创三周高位，受益叶伦言论和中国出口数据

* 台币随韩元等亚洲货币走强，创三周收盘高位
    * 外资在台股转为买超，汇入力道偏强
    * 台币实质交易区间看在30.250-30.330

    路透台北2月12日 - 台币兑美元 周三收高6分，创三周收盘高位。交易员称，
受益于美联储主席叶伦言论和中国出口数据提振，台币随韩元等亚洲货币走强，现货成交量
扩增，海外美元NDF折价幅度也放大。
    
    汇银人士指出，外资今日有进有出，但汇入的力道较大，再加上出口商也在30.32-30.3
3抛汇，使得午后台币走势偏强。然而相对韩元近期的强势表现，台币脚步显得蹒跚。短线
除非外资有大进大出，否则台币仍不脱区间盘整走势，明日实质交易区间看在30.250-30.33
0。
    
    “外资下午卖(美元)得比较凶，中国出口不错。”一位本地大型银行交易员说。
    
    受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双
位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对
外贸前景仍不能太过于乐观。 
    
    另一本地银行交易主管则称，感觉今日外资有进有出，连央行也在区间操作。进口商在
30.28买进美元、出口商则在30.33卖汇，整体而言，台币仍缺乏方向感。
    
    汇银人士认为，今日韩元升至近四周高位，若以过去韩元与台币的走势对比，其实台币
目前相对应的位置应该要升破30.00价位，甚至进一步来到29.60-29.70。
    
    “感觉老大(央行)希望在区间盘，所以大家都作区间啰。”一银行交易主管说。
        
    今日台币实质交易区间主要在30.280-30.330，上日在30.299-30.338。台币前波收盘高
位是在1月22日的30.320。    
                  
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩
大；一个月远汇报价 尾盘报30.220/30.230，上日纽约盘收在30.255。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超26.65亿台币，此前连六日卖超
达918.79亿；上交易日修正后为卖超2.16亿台币。    
    
    韩元周三触及近一个月高点，在亚洲新兴市场货币中领涨，得益于中国贸易数据强劲，
以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述显示经济前景乐观，这都刺激了
投资者风险买兴。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：      
    周三：欧元区12月工业生産;美国1月联邦预算;美国圣路易斯联储总裁布拉德在纽约就
经济前景发表演说。
    周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金
人数;美国1月零售销售;美国12月企业库存;韩国央行利率决议;美联储主席叶伦在参议院金
融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。
    周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元
区12月贸易收支;美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.346    30.406   30.280-30.406   30.406     7.31    6.46
                                                                       
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