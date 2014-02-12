“日本贝多芬”称听力部分恢复

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月12日 - 享有“日本贝多芬”之称的作曲家佐村河内守周三称，听力部分恢复。一周前，他因承认雇人作曲而掀起轩然大波。

佐村河内守是一名古典音乐家，因失聪后继续作曲而闻名。

他周三表示，失聪后雇佣了一名大学兼职教授新垣隆以他的名义作曲，时间长达18年。

“实际情况是我最近开始听到一些声音了。”日本媒体援引他的声明报导称。佐村河内守还表示，过去三年里，他在一定情况下能够听到一些对话。

现年50岁的佐村河内守上周向粉丝道歉，称雇佣新垣隆以他的名义作曲。新垣隆对记者表示，他也想知道佐村河内守失聪的程度。

佐村河内守周三承认，丑闻曝出后，他没有说出自己听力的实情。

“新垣隆为我作曲的消息出现后，我光考虑会发生什么事情了，因为恐惧而没有说出实情。”佐村河内守说道。

他表示，将很快进行公开道歉，并让专家对其听力进行检测。（完）