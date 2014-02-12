“日本贝多芬”称听力部分恢复

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月12日 - 享有“日本贝多芬”之称的作曲家佐村河内守周三称，听力部分恢复。一周前，他因承认雇人作曲而掀起轩然大波。
佐村河内守是一名古典音乐家，因失聪后继续作曲而闻名。
他周三表示，失聪后雇佣了一名大学兼职教授新垣隆以他的名义作曲，时间长达18年。
“实际情况是我最近开始听到一些声音了。”日本媒体援引他的声明报导称。佐村河内守还表示，过去三年里，他在一定情况下能够听到一些对话。
现年50岁的佐村河内守上周向粉丝道歉，称雇佣新垣隆以他的名义作曲。新垣隆对记者表示，他也想知道佐村河内守失聪的程度。
佐村河内守周三承认，丑闻曝出后，他没有说出自己听力的实情。
“新垣隆为我作曲的消息出现后，我光考虑会发生什么事情了，因为恐惧而没有说出实情。”佐村河内守说道。
他表示，将很快进行公开道歉，并让专家对其听力进行检测。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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