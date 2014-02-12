《中国债市每日综述》现券窄幅整理，央行态度待验证机构谨慎操作

* 现券及IRS窄幅整理，机构仍倾向谨慎操作观察

* 央行态度仍待持续验证，回购利率维持阶段高位

* 一级投资买盘不似预想般给力，国债期货主力合约略跌

路透北京2月12日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周三窄幅整理，机构仍倾向谨慎操作观察。市场人士表示，中国1月外贸迎来“开门红”，央行态度仍待持续验证，回购利率维持在阶段高位，一级投资买盘也不似预想的那般给力，国债期货主力合约略收跌。

“(收益率)跟着发行走，早盘还好，国债发出来后结果感觉一般，边际没预想的低，(认购)倍数也不高，就又涨了，整体跟昨天差不多，”北京一券商交易员称，“央行态度是决定后面行情的核心，贸易比市场预期强，美联储的动向也是要考虑的。”

他进一步指出，利率债交易赚钱效应还在，只是利率下探至低位后不见投资来接盘，央行态度完全不明确之前，还是倾向于谨慎，边走边看。中长期高收益城投债受到部分机构的青睐，“买盘比较凶”。

业内人士周三透露，财政部稍早招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为4.1028%，低于此前市场预测均值4.15%，且落在4.10%-4.18%预测区间的下端。该债边际中标收益率为4.1461%，投标倍数为1.68倍。

受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数，贸易顺差再度突破300亿美元，创下五年来次高水平。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观。

剩余期限约6.68年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.3850%，上日尾盘为4.38%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.448元，较上日结算价跌0.07元，或0.08%。

**方向不明回购利率维持阶段高位**

尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。

交易员并称，从开盘价等因素判断，不排除有个别出资机构“托市”，以抑制利率下行的情况。不过整体成交仍围绕在相对较高的加权附近，显示也有随着节后现金回流力度减弱，未来资金转紧的忧虑掺杂其中。

北京一银行交易员认为，从延续上日加权的开盘价来看，不排除有个别机构为维持相对高的价格而托市的可能。但总的来说，市场对短期流动性变化的不确定性，也导致回购利率下行受抑。

“节后现金回流的量和(结束)时间都不定，还要再看一下。经过去年，现在机构操作上更谨慎，都留有余地。”

华南一银行交易员并指出，在资金价格中枢上移的预期下，目前七天、14天和21天回购加权利率点差仅为10多个基点(bp)，显示机构对稍长时间段的流动性忧虑暂时有限。

反观隔夜和七天期品种维持着近120bp的点差，则彰显市场对更短期流动性变化预期偏谨慎，短线方向不明造成的矛盾心态可见一斑。在此情况下，供给偏多的隔夜回购利率下一步走势值得关注。

另外也有交易员猜测，节后央行袖手旁观，或者说明其对现有回购利率水平较为满意，因此市场不敢贸然过于打压资金价格，以防引致新的流动性回收措施。

面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。

北京时间16:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.9940 4.0912 -9.72

七天 5.1926 5.2042 -1.16

14天 5.2181 5.2846 -6.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1950 4.2950 -110.00

七天 4.3000 4.8100 -51.00

14天 4.4350 4.5100 -7.50

回购定盘利率

其中:隔夜 4.1300 4.1700 -4.00

七天 5.2090 5.2200 -1.10

14天 5.2240 5.2800 -5.60

Shibor

其中:隔夜 4.0750 4.1370 -6.20

七天 5.1780 5.2010 -2.30

三个月 5.6012 5.6005 +0.07

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