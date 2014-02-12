路透基点：渣打为房地产信托Prosperity收购观塘一物业承销贷款--RLPC

路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，作为独家委托主办行和簿记行的渣打银行已启动了7.84亿港元(1.01亿美元)的融资，用于支持Prosperity Real Estate Investment Trust收购观塘的一项物业。

1月16日，渣打银行负责承销并提前融资该项子弹式贷款。

此项融资分为两部分：4.04亿港元五年期贷款，较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点；3.8亿港元的三年期贷款，较Hibor加码145个基点。

合成后的总体贷款期限是3.86年，对于承贷2亿港元或以上的银行，可获得175个基点的总体费用和108个基点的承诺费，以及牵头行的头衔。

承贷截至3月7日止。

Prosperity REIT去年12月宣布将以10.1亿港元收购位于九龙观塘创业街9号物业。该项物业包括一座25层的A级写字楼，64个停车位，5个摩托车泊位和四处装卸货场地。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)