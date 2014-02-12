路透伦敦2月12日 - 以下为Greenwhale分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：看多，正在测试关键阻力位，即费波纳奇回档位1,6460/70。只要不跌破1.6420则短期前景看好，初步上看1.6460/70(已达到)，且1.6490可期。目前正逼近1.6460/70强阻力位，可能将会有大量卖盘再度涌现。可重新考虑获利了结或将停止单上移。若无力攻克1.6470可能引发之前的大量多头仓位被结清。但只要不跌破1.6280，总体形势仍然正面。

欧元/美元：如果不能升逾1.3680/3700，短期前景略为偏空。正如预期所料，首次上攻1.3680/70受阻。一方面上攻受阻，另一方面有可能重返1.36下方，届时或有大量买需涌现。目前的回档应看作是修正性质，为重新加仓欧元并重新上试1.3680/3720的机会。预计汇率目前将在1.3580-1.3680区间内波动。仍维持涨至1.3680即卖出的建议，并将停止单下移至接近入市水准的地方。

若不能升逾1.3725，整体形势仍然偏空。日线收于该水准上方则令市场前景转多。

美元/日圆：适度看多。保持在102.20/00上方，则短线前景正面，上看102.65(已达到)以及103.00。上涨动能远远算不上强烈，在展开下一波升势之前可能经历一段时间的盘整。目前回档可以看作买入机会。若失守102.00，则短期看多的前景失效，有可能进一步向101.50滑落。仍维持作多立场，停止单排列应较为紧密。不能升破104.20，整体格局仍为负面。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3642 1.3636 +0.04 -0.75 1.3745

美元/日圆 102.48 102.63 -0.15 -2.68 105.30

欧元/日圆 139.81 139.97 -0.11 -3.33 144.63

美元/瑞郎 0.8973 0.8982 -0.10 +0.50 0.8928

英镑/美元 1.6462 1.6448 +0.09 -0.57 1.6556

美元/加元 1.0988 1.1004 -0.15 +3.47 1.0620

澳元/美元 0.9056 0.9036 +0.22 +1.60 0.8913

新西兰元/美元 0.8351 0.8318 +0.40 +1.77 0.8206

欧元/瑞郎 1.2243 1.2248 -0.04 -0.23 1.2271

欧元/英镑 0.8286 0.8288 -0.02 -0.13 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.7745 8.7798 -0.06 -0.82 8.8474

美元/挪威克朗 6.1252 6.1243 +0.01 +0.97 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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