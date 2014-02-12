重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透伦敦2月12日 - 以下为Greenwhale分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：看多，正在测试关键阻力位，即费波纳奇回档位1,6460/70。只要不跌破1.6420则短期前景看好，初步上看1.6460/70(已达到)，且1.6490可期。目前正逼近1.6460/70强阻力位，可能将会有大量卖盘再度涌现。可重新考虑获利了结或将停止单上移。若无力攻克1.6470可能引发之前的大量多头仓位被结清。但只要不跌破1.6280，总体形势仍然正面。
欧元/美元：如果不能升逾1.3680/3700，短期前景略为偏空。正如预期所料，首次上攻1.3680/70受阻。一方面上攻受阻，另一方面有可能重返1.36下方，届时或有大量买需涌现。目前的回档应看作是修正性质，为重新加仓欧元并重新上试1.3680/3720的机会。预计汇率目前将在1.3580-1.3680区间内波动。仍维持涨至1.3680即卖出的建议，并将停止单下移至接近入市水准的地方。
若不能升逾1.3725，整体形势仍然偏空。日线收于该水准上方则令市场前景转多。
美元/日圆：适度看多。保持在102.20/00上方，则短线前景正面，上看102.65(已达到)以及103.00。上涨动能远远算不上强烈，在展开下一波升势之前可能经历一段时间的盘整。目前回档可以看作买入机会。若失守102.00，则短期看多的前景失效，有可能进一步向101.50滑落。仍维持作多立场，停止单排列应较为紧密。不能升破104.20，整体格局仍为负面。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3642 1.3636 +0.04 -0.75 1.3745
美元/日圆 102.48 102.63 -0.15 -2.68 105.30
欧元/日圆 139.81 139.97 -0.11 -3.33 144.63
美元/瑞郎 0.8973 0.8982 -0.10 +0.50 0.8928
英镑/美元 1.6462 1.6448 +0.09 -0.57 1.6556
美元/加元 1.0988 1.1004 -0.15 +3.47 1.0620
澳元/美元 0.9056 0.9036 +0.22 +1.60 0.8913
新西兰元/美元 0.8351 0.8318 +0.40 +1.77 0.8206
欧元/瑞郎 1.2243 1.2248 -0.04 -0.23 1.2271
欧元/英镑 0.8286 0.8288 -0.02 -0.13 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.7745 8.7798 -0.06 -0.82 8.8474
美元/挪威克朗 6.1252 6.1243 +0.01 +0.97 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵 审校 白云)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。