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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 17:38 BJT

突发事件：中国新疆发生6.9级地震，尚无伤亡报告

路透新加坡2月12日 - 美国地质调查局称，中国新疆自治区发生6.9级地震。

尚无伤亡或破坏报告。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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