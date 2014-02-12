路透基点：七家银行加入金卫医疗的海外融资案

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，七家银行加入金卫医疗集团的6亿元人民币（9,900万美元）三年期海外贷款案，超额认购达到约1.07亿美元。
七家银行是：彰化商业银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和阳信银行。
几家银行在等待内部审核，以便加入此融资案。
一如此前报导，台湾合作金库银行担任牵头行兼簿记行。
这笔分期偿付贷款可以人民币或美元两种形式提取，人民币部分利率较香港银行同业人民币拆息加码200个基点，美元部分较Libor加码380个基点。
受邀银行以三个层次参贷。承贷1.2亿元人民币及以上、或2,000万美元及以上的银行，担任牵头行，前端费为100个基点。承贷6,000万到1.19亿元人民币或1,000-1,900万美元的银行，担任主办行，有60个基点的费率。承贷3,000-5,900万人民币或500-900万美元，担任安排行，有25个基点的费率。
这笔无担保贷款的承诺费为50个基点。
融资由金卫医疗的五家子公司提供担保，它们是：China Bright Group Co Ltd、GM Hospital Group Ltd、GM Hospital Investment Ventures Co Ltd、GM Hospital Management Co Ltd、和Golden Meditech Stem Cells Co Ltd。
所筹资金将用于为公司在2012年9月获得的6,500万美元三年定期贷款提供再融资及用作一般运营资本，2012年贷款的最高综合收益为395个基点，费用是30个基点，利率较Libor加码385个基点。
消息人士称，借款方于2013年12月在北京安排了实地考察。
金卫医疗是在香港上市的一家综合性医疗事业集团，亦在台湾发行台湾存托凭证(TDR)挂牌。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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