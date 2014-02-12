路透基点：Galaxy NewSpring的3,000万美元贷款寻找下家--RLPC

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，Galaxy NewSpring于2013年9月签署的1.7亿美元三年期贷款中的3,000万美元定期贷款部分，以面值99%的价格寻找买家。
该项贷款中的1.5亿美元部分，由盘谷银行、三菱东京日联银行、First Gulf Bank、Natixis和渣打银行平均分担，而2,000万美元的循环信贷部分由Natixis单独承担。
该贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。
所筹资金将用于再融资和资本支出。
成立于2010年的Galaxy NewSpring是新加坡凯发(Hyflux)和日本三井的合资企业，在中国运营水处理业务。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。