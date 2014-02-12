路透基点：Galaxy NewSpring的3,000万美元贷款寻找下家--RLPC

路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，Galaxy NewSpring于2013年9月签署的1.7亿美元三年期贷款中的3,000万美元定期贷款部分，以面值99%的价格寻找买家。

该项贷款中的1.5亿美元部分，由盘谷银行、三菱东京日联银行、First Gulf Bank、Natixis和渣打银行平均分担，而2,000万美元的循环信贷部分由Natixis单独承担。

该贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。

所筹资金将用于再融资和资本支出。

成立于2010年的Galaxy NewSpring是新加坡凯发(Hyflux)和日本三井的合资企业，在中国运营水处理业务。(完)