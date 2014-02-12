台湾金融：金管会称青睐民民并及公公并，公股不整并影响金融业发展

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，金融整并有四种方式，其中较为青睐民营并民营、公股并公股，至于公并民、民并公则在实务操作不可能，公股不整并将影响金融产业进一步发展。
他在一财经立法研讨会上并指出，随着亚洲金融产业蓬勃发展，银行业也要走出台湾，竞逐更大发展空间，三至五年内希望成立一至两家亚洲区域性银行，时间非常急迫。
“民民并赶快并，公公并second best也是个选项!”他说。
曾铭宗指出，目前泛公股银行市占率高达53-54%，依照放款或总资产市占各有不同，所以公股不整并将影响金融产业进一步发展，而公并民及民并公基本上不可能，这也是财政部推动公并公的主因。
他亦称，“等到SIZE(规模)够大才能去打‘亚洲杯’，希望1-2家亚洲区域性银行中公股银行不要缺席，当然也希望有民间银行来参与。”
台湾金融保险类指数 今收涨0.89%，表现略不如台湾加权指数 的0.95%涨幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。