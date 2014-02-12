台湾金融：金管会称青睐民民并及公公并，公股不整并影响金融业发展

路透台北2月12日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，金融整并有四种方式，其中较为青睐民营并民营、公股并公股，至于公并民、民并公则在实务操作不可能，公股不整并将影响金融产业进一步发展。

他在一财经立法研讨会上并指出，随着亚洲金融产业蓬勃发展，银行业也要走出台湾，竞逐更大发展空间，三至五年内希望成立一至两家亚洲区域性银行，时间非常急迫。

“民民并赶快并，公公并second best也是个选项!”他说。

曾铭宗指出，目前泛公股银行市占率高达53-54%，依照放款或总资产市占各有不同，所以公股不整并将影响金融产业进一步发展，而公并民及民并公基本上不可能，这也是财政部推动公并公的主因。

他亦称，“等到SIZE(规模)够大才能去打‘亚洲杯’，希望1-2家亚洲区域性银行中公股银行不要缺席，当然也希望有民间银行来参与。”