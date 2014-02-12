欧洲汇市：英镑近持平，关注英国央行经济展望报告

因此年初以来英镑表现一直不能连贯。

交易商和策略师称，周三季度通胀报告的关键是，英国央行总裁卡尼能否使得市场确信经济改善迹象无法迫使其提早上调利率。

Forex.com的研究主管Kathleen Brooks称，“我们继续认为英镑有走高的可能性，尽管突破1.66美元会非常艰难。”

在早盘交易中，英镑兑美元和欧元大体持稳，分别报1.6457美元和0.8284英镑。

英镑在2013年下半年是表现最佳的主要货币，因市场预期英国央行将是发达国家中最先加息的国家。

但卡尼和其他官员一直在讲话试图压低提前行动的预期，担心英国经济复苏是受消费者信贷和一些城市房价上涨推动，而实质的薪资和企业投资仍在继续下滑。