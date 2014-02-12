路透基点：中钢集团将三年期贷款规模提高至2.3亿美元--RLPC

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国中钢集团已将其三年期定期贷款规模由原来的2亿美元提升至2.3亿美元。
委托牵头行和薄记行为台湾银行，承贷5,500万美元。一般联贷部分有11家银行参与。
在这11家银行中，大新银行承贷3,000万美元、东亚银行承贷2,500万美元，上海银行承贷2,000万美元。
有四家银行承贷1,500万美元，分别是： 国泰银行、彰化银行(香港)、台湾土地银行(香港)和台湾合作金库银行(香港)。
其余四家参贷行各承贷1,000万美元，分别是高雄银行、华南商业银行(香港)、大众银行和台中商业银行。
定于在本月末签署贷款协议。
如此前的报道，摩根士丹利担任全球协调人。
此项贷款的借款人为中钢集团的香港分公司-中钢国际控股有限公司。
贷款以香港的一处商业地产为担保，利率较Libor加码265个基点。
银行受邀以三个层次参与。承贷4,000万美元或以上，获得60个基点的前端费以及牵头行头衔。承贷2,500-3,900万美元，获得45个基点的费率和主办行头衔。承贷1,500-2,400万美元，获得30个基点的费率和安排行头衔。
贷款有两年的宽限期，之后将分三次每半年不等额偿还：15%（第1-2次）和70%（第3次）。贷款的平均年限约为2.52年。
中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工，亦从事冶金原料和产品的贸易与物流。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。