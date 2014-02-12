路透基点：中钢集团将三年期贷款规模提高至2.3亿美元--RLPC

路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国中钢集团已将其三年期定期贷款规模由原来的2亿美元提升至2.3亿美元。

委托牵头行和薄记行为台湾银行，承贷5,500万美元。一般联贷部分有11家银行参与。

在这11家银行中，大新银行承贷3,000万美元、东亚银行承贷2,500万美元，上海银行承贷2,000万美元。

有四家银行承贷1,500万美元，分别是： 国泰银行、彰化银行(香港)、台湾土地银行(香港)和台湾合作金库银行(香港)。

其余四家参贷行各承贷1,000万美元，分别是高雄银行、华南商业银行(香港)、大众银行和台中商业银行。

定于在本月末签署贷款协议。

如此前的报道，摩根士丹利担任全球协调人。

此项贷款的借款人为中钢集团的香港分公司-中钢国际控股有限公司。

贷款以香港的一处商业地产为担保，利率较Libor加码265个基点。

银行受邀以三个层次参与。承贷4,000万美元或以上，获得60个基点的前端费以及牵头行头衔。承贷2,500-3,900万美元，获得45个基点的费率和主办行头衔。承贷1,500-2,400万美元，获得30个基点的费率和安排行头衔。

贷款有两年的宽限期，之后将分三次每半年不等额偿还：15%（第1-2次）和70%（第3次）。贷款的平均年限约为2.52年。