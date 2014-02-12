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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 18:58 BJT

香港个股：中国蒙牛新加入恒生指数成份股，中煤能源被剔除

路透香港2月12日 - 香港恒生指数公司周三公布季度指数检讨，在恒指 成份股中新加入中国蒙牛 ，剔除中煤能源 ，成份股数目维持50只。自3月10日起生效.

恒指公司同时公布，恒生国企指数 新增比亚迪 ，剔除中联重工 ，成份股数目为40只；恒生AH指数系列，新增光大银行 ，成份股增加至54只。

大盘恒指今日收盘上涨1.47%至近三周高位，得益于中资地产类股走强，而且中国贸易数据强劲，缓解了对该国经济成长相关的担忧。 （完）

欲浏览恒生指数成份股变动，请点选 here (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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