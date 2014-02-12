香港个股：中国蒙牛新加入恒生指数成份股，中煤能源被剔除

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透香港2月12日 - 香港恒生指数公司周三公布季度指数检讨，在恒指 成份股中新加入中国蒙牛 ，剔除中煤能源 ，成份股数目维持50只。自3月10日起生效.
恒指公司同时公布，恒生国企指数 新增比亚迪 ，剔除中联重工 ，成份股数目为40只；恒生AH指数系列，新增光大银行 ，成份股增加至54只。
大盘恒指今日收盘上涨1.47%至近三周高位，得益于中资地产类股走强，而且中国贸易数据强劲，缓解了对该国经济成长相关的担忧。 （完）
欲浏览恒生指数成份股变动，请点选 here (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。