版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 19:06 BJT

英国央行：暗示2015年将升息，上修未来三年成长预估

两周前公布的失业率再次下滑，卡尼因此强调在开始升息前，经济复苏还有一段路要走。他也表示，任何升息举措都会是逐步进行的。

英镑贸易加权指数上月触及五个月高点，令英国央行担忧英国出口可能受创，部分也因为市场预期英国会比美国和欧元区更早升息。

新任美联储主席叶伦周二表示，她倾向缩减美联储的刺激措施，但美国劳动市场复苏远未完成。

上月路透调查显示，分析师预期英国央行要到2015年第二季才会开始升息。(完) (编译/审校 王冠中/王翔琼/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐