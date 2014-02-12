英国央行：暗示2015年将升息，上修未来三年成长预估

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
两周前公布的失业率再次下滑，卡尼因此强调在开始升息前，经济复苏还有一段路要走。他也表示，任何升息举措都会是逐步进行的。
英镑贸易加权指数上月触及五个月高点，令英国央行担忧英国出口可能受创，部分也因为市场预期英国会比美国和欧元区更早升息。
新任美联储主席叶伦周二表示，她倾向缩减美联储的刺激措施，但美国劳动市场复苏远未完成。
上月路透调查显示，分析师预期英国央行要到2015年第二季才会开始升息。(完) (编译/审校 王冠中/王翔琼/于春红)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。