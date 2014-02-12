英国经济：总裁卡尼称复苏已获得动能，受信心重振和信贷放松支撑

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透2月12日 - 英国央行总裁卡尼周三表示：
* 英国经济复苏已获得动能，受信心重振和信贷放松支撑
* 虽然企业投资迟缓，但近期数据显示今年可能加快
* 前瞻性指引一如预期生效，尽管经济强劲复苏但利率仍维持低位
* 前瞻性指引鼓励企业聘雇和支出，有助于锚定通胀预期
* 生产率增长令人失望，货币政策委员会(MPC)对复苏持谨慎态度
* 通胀环境比预期的更为温和
* 目前为止复苏既不均衡也不可持续
* 全球前景导致新兴市场的下行风险加大
* 家庭储蓄率可能进一步下降
* 将需要在一段时间内维持非常规的刺激力度
* MPC将全面关注包括失业在内的一系列经济指标
* 这不是最后一次讨论货币政策
* 8月以来还没有发生的一件大事是生产率回升
* 预计在预测时间段结束之前生产率不会恢复成危机前的趋势
* 我们目前仍面对特殊时期，困难将会继续存在
* 通胀预期好于8月时，现在的形势比8月时更为有利
* 如果预见到目前的状况，8月时设定的失业率门槛可能就会不同
* 对于英国经济而言，净出口是最为困难的挑战
* 英镑持续走强令经济面临更大挑战
* 在升息到来之前，将会进行大量的沟通
* 利率的调整将是逐步且有限度的
* 将倾向于忽视英镑汇率对通胀产生的一次性水平效应
* 对于英国利率在长期内回归历史水平并不抱悲观看法，但这会在三年预测时间段之后很久才会发生
* 预计人均可支配收入今年可以恢复增长。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。