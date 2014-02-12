英国经济：总裁卡尼称复苏已获得动能，受信心重振和信贷放松支撑

路透2月12日 - 英国央行总裁卡尼周三表示：

* 英国经济复苏已获得动能，受信心重振和信贷放松支撑

* 虽然企业投资迟缓，但近期数据显示今年可能加快

* 前瞻性指引一如预期生效，尽管经济强劲复苏但利率仍维持低位

* 前瞻性指引鼓励企业聘雇和支出，有助于锚定通胀预期

* 生产率增长令人失望，货币政策委员会(MPC)对复苏持谨慎态度

* 通胀环境比预期的更为温和

* 目前为止复苏既不均衡也不可持续

* 全球前景导致新兴市场的下行风险加大

* 家庭储蓄率可能进一步下降

* 将需要在一段时间内维持非常规的刺激力度

* MPC将全面关注包括失业在内的一系列经济指标

* 这不是最后一次讨论货币政策

* 8月以来还没有发生的一件大事是生产率回升

* 预计在预测时间段结束之前生产率不会恢复成危机前的趋势

* 我们目前仍面对特殊时期，困难将会继续存在

* 通胀预期好于8月时，现在的形势比8月时更为有利

* 如果预见到目前的状况，8月时设定的失业率门槛可能就会不同

* 对于英国经济而言，净出口是最为困难的挑战

* 英镑持续走强令经济面临更大挑战

* 在升息到来之前，将会进行大量的沟通

* 利率的调整将是逐步且有限度的

* 将倾向于忽视英镑汇率对通胀产生的一次性水平效应

* 对于英国利率在长期内回归历史水平并不抱悲观看法，但这会在三年预测时间段之后很久才会发生