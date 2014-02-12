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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 20:32 BJT

英国央行：要在闲置产能消化完之前开始收紧政策--副总裁宾恩

路透2月12日 - 英国央行副总裁宾恩周三表示：

* 要在闲置产能全部消化之前开始收紧政策

* 若等到闲置产能全部消化完毕再收紧政策，事情就可能太迟

* 若收紧政策过早，就有可能扼杀一些经济内部的生产率成长

(完)
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