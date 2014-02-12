东南亚股市：泰国股市升破1,300点，马来西亚股市反弹

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透曼谷2月12日 - 泰国股市周三攀升1.4%，因泰铢上涨且大盘股企业季度财报表现不俗。其他东南亚市场则微升，此前中国公布贸易数据且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对经济前景看法乐观。
泰国SET指数 收报1,314.06点，创1月24日以来最高，得益于在1,300点关口上方以技术为主的买盘。电信公司Advanced Info Service 跳涨2.4%，此前其公布季度获利增长。
“投资者在寻找泰国股市的切入点，泰铢走强和1,300点上方的买入信号今天吸引了他们，”CIMB Securities资深分析师Teerawut Kanniphakul表示。
券商表示，泰国国内的政局风险将限制短期内的市场升势。
马来西亚股市 扳回早前跌幅，收高0.1%。
新加坡海峡时报指数 上升0.2%收于两周收盘高位，印尼 、菲律宾 和越南股市 均上涨，因中国公布的强劲贸易数据提振东南亚出口国家的市场人气。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 387.23 2.98 +0.78 -0.29 388.37
新加坡 3035.45 6.35 +0.21 -4.17 3167.43
马来西亚 1825.64 1.47 +0.08 -2.21 1866.96
泰国 1314.06 17.81 +1.37 +1.18 1298.71
印尼 4496.29 26.10 +0.58 +5.20 4274.18
菲律宾 6112.31 6.28 +0.10 +3.78 5889.83
越南 564.25 10.35 +1.87 +11.81 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王翔琼；审校 于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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