东南亚股市：泰国股市升破1,300点，马来西亚股市反弹

路透曼谷2月12日 - 泰国股市周三攀升1.4%，因泰铢上涨且大盘股企业季度财报表现不俗。其他东南亚市场则微升，此前中国公布贸易数据且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对经济前景看法乐观。

泰国SET指数 收报1,314.06点，创1月24日以来最高，得益于在1,300点关口上方以技术为主的买盘。电信公司Advanced Info Service 跳涨2.4%，此前其公布季度获利增长。

“投资者在寻找泰国股市的切入点，泰铢走强和1,300点上方的买入信号今天吸引了他们，”CIMB Securities资深分析师Teerawut Kanniphakul表示。

券商表示，泰国国内的政局风险将限制短期内的市场升势。

马来西亚股市 扳回早前跌幅，收高0.1%。

新加坡海峡时报指数 上升0.2%收于两周收盘高位，印尼 、菲律宾 和越南股市 均上涨，因中国公布的强劲贸易数据提振东南亚出口国家的市场人气。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 387.23 2.98 +0.78 -0.29 388.37

新加坡 3035.45 6.35 +0.21 -4.17 3167.43

马来西亚 1825.64 1.47 +0.08 -2.21 1866.96

泰国 1314.06 17.81 +1.37 +1.18 1298.71

印尼 4496.29 26.10 +0.58 +5.20 4274.18

菲律宾 6112.31 6.28 +0.10 +3.78 5889.83

越南 564.25 10.35 +1.87 +11.81 504.63

(完)

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