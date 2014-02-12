中国环保：国务院要求提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务

会议要求，要发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用。对煤层气发电等给予税收政策支持；制定重点行业能效、排污强度“领跑者”标准，对达标企业予以激励；并完善购买新能源汽车的补贴政策。

“以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以PM2.5和PM10治理为突破口，抓住能源结构、尾气排放和扬尘等关键环节，...努力实现重点区域空气质量逐步好转，消除人民群众'心肺之患'。”会议称。