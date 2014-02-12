中国环保：国务院要求提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透北京2月12日 - 中国国务院周三召开常务会议称，将更加注重运用市场和法治手段，加强雾霾等大气污染治理，提前一年全面完成“十二五(2011-2015年)”落后产能淘汰任务；今年中央财政将安排100亿元人民币专项资金，对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”。
会议要求，要发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用。对煤层气发电等给予税收政策支持；制定重点行业能效、排污强度“领跑者”标准，对达标企业予以激励；并完善购买新能源汽车的补贴政策。
“以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以PM2.5和PM10治理为突破口，抓住能源结构、尾气排放和扬尘等关键环节，...努力实现重点区域空气质量逐步好转，消除人民群众'心肺之患'。”会议称。
会议提出的措施还包括：将大力支持节能环保核心技术攻关和相关产业发展，完善水泥、锅炉、有色等行业大气污染物排放标准。能源结构调整方面，将合理控制煤炭消费总量，促进车用成品油质量升级，今年年底前全面供应国四车用柴油等。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。