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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 19:40 BJT

中国环保：国务院要求提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务

路透北京2月12日 - 中国国务院周三召开常务会议称，将更加注重运用市场和法治手段，加强雾霾等大气污染治理，提前一年全面完成“十二五(2011-2015年)”落后产能淘汰任务；今年中央财政将安排100亿元人民币专项资金，对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”。

会议要求，要发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用。对煤层气发电等给予税收政策支持；制定重点行业能效、排污强度“领跑者”标准，对达标企业予以激励；并完善购买新能源汽车的补贴政策。

“以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以PM2.5和PM10治理为突破口，抓住能源结构、尾气排放和扬尘等关键环节，...努力实现重点区域空气质量逐步好转，消除人民群众'心肺之患'。”会议称。

会议提出的措施还包括：将大力支持节能环保核心技术攻关和相关产业发展，完善水泥、锅炉、有色等行业大气污染物排放标准。能源结构调整方面，将合理控制煤炭消费总量，促进车用成品油质量升级，今年年底前全面供应国四车用柴油等。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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