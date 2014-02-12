国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差回升，触及三日高点

380-cst燃料油跨月价差周三报每吨4.50美元，较上日高出2.25美元，这是10月3日以来最大增幅。

“低浓度船货吃紧且昂贵，高浓度高粘度供应则相当充足，”新加坡一交易商称。

船运和行业消息人士调查显示，3月运抵的西方套利船货数量料较2月至少高出15%。

然而，由于有超过半数船货来自美洲，因此仍需要混和来调整粘度和浓度，以符合亚洲的交易规格。