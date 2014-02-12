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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 19:31 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差回升，触及三日高点

路透新加坡2月12日 - 亚洲380-cst燃料油跨月价差周三升至三日高点，先前曾经历一周跌势，受合规燃料油供应趋紧的预期影响。

380-cst燃料油跨月价差周三报每吨4.50美元，较上日高出2.25美元，这是10月3日以来最大增幅。

“低浓度船货吃紧且昂贵，高浓度高粘度供应则相当充足，”新加坡一交易商称。

船运和行业消息人士调查显示，3月运抵的西方套利船货数量料较2月至少高出15%。

然而，由于有超过半数船货来自美洲，因此仍需要混和来调整粘度和浓度，以符合亚洲的交易规格。

现货交易方面，中国石油向摩科瑞买进4万吨380-cst燃料油，2月27日至3月3日装运，每吨价格610美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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