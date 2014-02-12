更正-德国经济：国内需求将推动2014年增长，贸易却构成拖累--经济部年报

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
(更正：因译文有误，内文第二段中“但出口涨幅更大”应更正为“但进口涨幅更大”)
路透柏林2月12日 - 德国经济部周三表示，随着国内需求上升，德国经济今年成长动力增强，但对外贸易连续第二年拖累这个传统上的出口型经济体。
经济部年度报告称，继2013年表现不佳之后，今年出口将攀升4.1%，但进口涨幅更大，约为5.0%，这意味着对外贸易将令国内生产总值(GDP)增幅减少0.1个百分点。
这将会降低德国较高的经常账盈余。
国内企业和消费者将成为经济的亮点。民间消费料增长1.4%，得益于就业市场强劲、通胀温和以及低利率让传统上颇为节俭的德国人不再储蓄。
这应有助于减轻欧元区内部的经济失衡。
预计投资在2013年下滑后，今年也将出现反弹。经济部预测设备方面的支出将成长4.0%，建筑方面支出将成长3.2%。
政府将2014年经济成长预估从原先的1.7%上调至1.8%，与稍早的报导相符。政府还预测明年经济成长率将为2.0%。
以下为政府年度经济报告详细情况(数据为较上年百分比变化幅度，括号中为2013年10月发布的前次预估值）：
2013 2014 GDP +0.4 +1.8 (+1.7) 民间消费 +0.9 +1.4 (+1.2) 设备投资 -2.2 +4.0 (+4.6) 建筑投资 -0.3 +3.2 (+4.2) 国内需求 +0.7 +2.0 (+1.9) 出口 +0.6 +4.1 (+3.8) 进口 +1.3 +5.0 (+4.5) 对外贸易
(对GDP贡献) -0.3 -0.1 (--) 失业率 6.9% 6.8% (--)
(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1