更正-德国经济：国内需求将推动2014年增长，贸易却构成拖累--经济部年报

(更正：因译文有误，内文第二段中“但出口涨幅更大”应更正为“但进口涨幅更大”)

路透柏林2月12日 - 德国经济部周三表示，随着国内需求上升，德国经济今年成长动力增强，但对外贸易连续第二年拖累这个传统上的出口型经济体。

经济部年度报告称，继2013年表现不佳之后，今年出口将攀升4.1%，但进口涨幅更大，约为5.0%，这意味着对外贸易将令国内生产总值(GDP)增幅减少0.1个百分点。

这将会降低德国较高的经常账盈余。

国内企业和消费者将成为经济的亮点。民间消费料增长1.4%，得益于就业市场强劲、通胀温和以及低利率让传统上颇为节俭的德国人不再储蓄。

这应有助于减轻欧元区内部的经济失衡。

预计投资在2013年下滑后，今年也将出现反弹。经济部预测设备方面的支出将成长4.0%，建筑方面支出将成长3.2%。

政府将2014年经济成长预估从原先的1.7%上调至1.8%，与稍早的报导相符。政府还预测明年经济成长率将为2.0%。

以下为政府年度经济报告详细情况(数据为较上年百分比变化幅度，括号中为2013年10月发布的前次预估值）：

2013 2014 GDP +0.4 +1.8 (+1.7) 民间消费 +0.9 +1.4 (+1.2) 设备投资 -2.2 +4.0 (+4.6) 建筑投资 -0.3 +3.2 (+4.2) 国内需求 +0.7 +2.0 (+1.9) 出口 +0.6 +4.1 (+3.8) 进口 +1.3 +5.0 (+4.5) 对外贸易

(对GDP贡献) -0.3 -0.1 (--) 失业率 6.9% 6.8% (--)

(完)