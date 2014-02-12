马来西亚期市：棕榈油期货触及六周高点，受需求改善前景支撑

路透吉隆坡2月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨，触及近六周高点，投资人预期，在供应趋紧的环境下，食品和燃料方面对棕榈油的需求将改善。

产业数据显示，马来西亚1月棕榈油库存降至193万吨，因为马来西亚进入产出淡季。过去六个月则持续上扬。

“我们知道期末库存在下滑，且市场有信心出口会比上月改善，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。

原油价格上扬，也为棕榈油提供部分支撑，让棕榈油成为更具吸引力的生化燃油选项。

马来西亚指标4月棕榈油期货 收高1.0%至每吨26,34马币，触及1月3日以来最高。

价格盘中在2,609和2,636马币间波动。

成交量为36,924口，高于平常的35,000口，尾盘买兴升温。(完)

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