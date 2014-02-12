马来西亚期市：棕榈油期货触及六周高点，受需求改善前景支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透吉隆坡2月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨，触及近六周高点，投资人预期，在供应趋紧的环境下，食品和燃料方面对棕榈油的需求将改善。
产业数据显示，马来西亚1月棕榈油库存降至193万吨，因为马来西亚进入产出淡季。过去六个月则持续上扬。
“我们知道期末库存在下滑，且市场有信心出口会比上月改善，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。
原油价格上扬，也为棕榈油提供部分支撑，让棕榈油成为更具吸引力的生化燃油选项。
马来西亚指标4月棕榈油期货 收高1.0%至每吨26,34马币，触及1月3日以来最高。
价格盘中在2,609和2,636马币间波动。
成交量为36,924口，高于平常的35,000口，尾盘买兴升温。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。