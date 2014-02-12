美国数据：2月7日止当周抵押贷款申请指数下降2%--MBA

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透纽约2月12日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请指数下降，因购买和再融资申请减少。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月7日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降2%至397.2。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将开始缩减每月850亿美元的购债计划之后不久，MBA该项指数即在去年底时触及2000年12月以来最低水平。
30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.45%，比前一周下滑2个基点。
MBA经季节调整后的再融资指数下降0.2%。购房贷款申请指数下降5.0%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
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