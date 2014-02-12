OPEC月报：2014年全球石油需求增幅将略高于预期

路透伦敦2月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周三表示，2014年全球石油需求增幅将略高于预期，为本周第二个重要组织预估燃料使用将随着欧美经济成长升温而增加。

OPEC在月报中表示，今年全球石油需求将每日增加109万桶，较先前的预估每日高出约4万桶。OPEC也预期有进一步增长的空间，因经济合作暨发展组织(OECD)发达国家成员前景增强。

OPEC维持今年对该组织原油的平均需求基本不变在每日2,960万桶，因较高的需求将因非OPEC成员供应增加的预估所抵销。