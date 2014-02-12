OPEC月报：2014年全球石油需求增幅将略高于预期

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦2月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周三表示，2014年全球石油需求增幅将略高于预期，为本周第二个重要组织预估燃料使用将随着欧美经济成长升温而增加。
OPEC在月报中表示，今年全球石油需求将每日增加109万桶，较先前的预估每日高出约4万桶。OPEC也预期有进一步增长的空间，因经济合作暨发展组织(OECD)发达国家成员前景增强。
OPEC维持今年对该组织原油的平均需求基本不变在每日2,960万桶，因较高的需求将因非OPEC成员供应增加的预估所抵销。
美国能源资料协会(EIA)周二亦将其2014年石油需求成长预估上调，调升幅度与OPEC相仿。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。