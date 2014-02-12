版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 22:43 BJT

美国热股：汤森路透第四季营业利润下降50%，早盘股价下跌

路透2月12日 - 全球新闻及信息提供商汤森路透 公布第四季营业利润下降50%，该公司执行长Jim Smith称，外部环境较预期更加艰难。

在周三早盘交易中，汤森路透股价下跌4.81%，报34.84美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐