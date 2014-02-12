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市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 22:40 BJT

美国热股：VIASAT第三季营收低于预估，早盘股价大跌逾6%

路透2月12日 - 美国卫星及无线通讯系统制造商VIASAT INC 公布的第三季营收低于分析师平均预估，部分受对联邦政府销售下降拖累。

券商Needham & Co将该公司目标价从75美元下调至62美元。

在周三早盘交易中，VIASAT股价劲跌6.46%，报56.15美元。(完)
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