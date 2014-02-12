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市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 22:39 BJT

美国热股：FOSSIL GROUP第四季业绩优于预期，早盘股价劲涨约5%

路透2月12日 - 时尚服饰生产商兼零售商FOSSIL GROUP INC 公布的第四季业绩优于预期，因在其最大市场--北美市场销售的手表和珠宝增加。

至少五家券商调高了该股票的目标价。

在周三早盘交易中，FOSSIL GROUP股价劲涨4.87%，报122.66美元。(完)
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