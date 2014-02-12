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市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 22:38 BJT

美国热股：ALPHA NATURAL RESOURCES股价上涨，此前公布第四季亏损扩大

路透2月12日 - 美国煤炭企业ALPHA NATURAL RESOURCES INC 公布第四季亏损扩大，因煤炭价格低迷且出货量下降。第四季总营收下降30%，至11亿美元。

在周三早盘交易中，该公司股价上涨3.42%，报5.44美元。(完)
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