欧洲汇市：英镑在英国央行通胀报告公布后走高

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
瑞穗对冲基金外汇销售主管Neil Jones称，“经济复苏动能加强。(英央行总裁)卡尼对于英国经济增长和就业形势更加乐观。市场乐于看到这种情况，开始重新投资在1月遭到抛售的英镑。”
Aviva Investors负责英国主权债信及通胀的主管Trevor Welsh称，“卡尼指称三年后利率来到2%，标志着政策发生天翻地覆的变化。”
“实际上，英央行目前预计的时间处于其预估范围内，因此不再需要紧急调整利率。”
英镑兑美元 一度涨至两周高位1.6557美元，当日涨0.6%，稍后略微拉回。英国3月长债期货 在公布通胀报告后跌逾20个跳动点，至日低109.58，稍后回稳至109.78，当日下跌35个跳动点。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译/审校 郑茵/于春红/王冠中)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。