欧洲汇市：英镑在英国央行通胀报告公布后走高

瑞穗对冲基金外汇销售主管Neil Jones称，“经济复苏动能加强。(英央行总裁)卡尼对于英国经济增长和就业形势更加乐观。市场乐于看到这种情况，开始重新投资在1月遭到抛售的英镑。”

Aviva Investors负责英国主权债信及通胀的主管Trevor Welsh称，“卡尼指称三年后利率来到2%，标志着政策发生天翻地覆的变化。”

“实际上，英央行目前预计的时间处于其预估范围内，因此不再需要紧急调整利率。”

英镑兑美元 一度涨至两周高位1.6557美元，当日涨0.6%，稍后略微拉回。英国3月长债期货 在公布通胀报告后跌逾20个跳动点，至日低109.58，稍后回稳至109.78，当日下跌35个跳动点。(完)

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