版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 22:12 BJT

美国经济：失业率下降将迫使美联储回归传统政策工具--布拉德

路透纽约2月12日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示：

* 2013年美国经济加速成长为2014年奠定了很好的基础，预计2014年经济成长为3%或更高

* 近期数据较为疲软，迄今为止并没有影响到经济的前景

* 设定升息门槛的做法已达到目的，预计将回归传统政策工具

* 鉴于失业率已经降至6.6%，美联储必须对何时升息做进一步定性判断

* 美国失业率为6.6%，相比联邦公开市场委员会(FOMC)的预期已经“大大减少”

* 劳动人口就业参与率的下降多数是因为永久性的人口变动趋势。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐